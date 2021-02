Komerční bance klesl loni čistý zisk o více než 45 procent | E15.cz

„Finanční výkonnost byla ovlivněna prudkým zhoršením ekonomických podmínek souvisejících s globální pandemií covid-19. Kapitálová přiměřenost KB dosáhla v evropském bankovnictví výjimečně vysoké úrovně 22,3 procenta, ještě před zahrnutím zisku roku 2020. Rovněž likvidita zůstala neobyčejně silná, když objem čistých poskytnutých úvěrů představuje pouze 76,1 procenta z objemu vkladů od zákazníků,“ uvedla banka. Očekává, že diskuse s Českou národní bankou o návrhu dividendy začne na základě auditované účetní závěrky v březnu.

Celkové výnosy loni poklesly o 8,9 procenta na 29,7 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy se snížily o 9,5 procenta na 21,4 miliardy korun, hlavně v důsledku výrazného poklesu tržních úrokových sazeb. Čisté poplatky a provize klesly o 12,9 procenta na 5,2 miliardy korun, především kvůli nižší transakční a prodejní aktivitě, a rovněž v důsledku nové regulace poplatků za přeshraniční platby. Čistý výsledek z finančních operací ve výši 2,9 miliardy korun se zvýšil o 2,9 procenta.

Provozní náklady stouply o 0,4 procenta na 15 miliard korun. „Tento růst byl tažen zejména zvýšeným příspěvkem do Fondu pro řešení krize, a narostla i amortizace, což souvisí s investicemi na digitalizaci služeb a provozu banky,“ uvedla KB. Nižší byly personální náklady, protože průměrný počet zaměstnanců klesl o 1,3 procenta na 8062. Všeobecné provozní náklady se snížily díky úsporám v oblasti cestování, marketingu, nákladů na akce, a to i přes vyšší výdaje související s IT, telekomunikacemi a nákupem ochranných pomůcek.

Úvěry klientům se zvýšily o 5,7 procenta na 691,4 miliardy korun. Zatímco úvěry na bydlení se zvýšily o 8,3 procenta, spotřebitelské úvěry klesly o 1,2 procenta. Vklady klientů stouply meziročně o 9,4 procenta na 893 miliard korun.

„Zisk banky v závěrečném čtvrtletí loňského roku překonal očekávání trhu. Meziročně nastal poměrně výrazný pokles čistých úrokových výnosů, který souvisí s politikou ČNB. Ta se vydala se sazbami dolů, což obecně znamená nižší výnosy z úložek peněžních ústavů u centrální banky,“ řekl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Banka podle něj udržuje robustní kapitálovou vybavenost, což posílí její pozici v následných jednáních s ČNB ohledně možného obnovení dividendové politiky.

Hlavním majitelem Komerční banky, která patří mezi největší tuzemské peněžní ústavy, je francouzská Société Générale. S akciemi banky se obchoduje na pražské burze. Ve středu po 09:00 jejich cena vzrostla o 1,3 procenta na 692 korun na akcii.