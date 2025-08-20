Aktualizováno: Nový mrakodrap JP Morgan jako symbol obratu. New York ukazuje, že velký byznys nevzniká na home office
Pandemie uvrhla nejen americké kanceláře do krize, obsazenost prostor spadla na historická minima. Zatímco řada měst se dodnes nevzpamatovala, New York překvapuje rychlým obratem. Otevření nové centrály JP Morgan za tři miliardy dolarů potvrzuje, že město zůstává hlavním světovým byznysovým centrem.
Když v roce 2020 pandemie covidu-19 paralyzovala americká města, právě kancelářské budovy patřily k největším obětem. Firmy poslaly stovky tisíc lidí na home office, Manhattan se vylidnil a míra neobsazenosti kanceláří se vyšplhala na historické rekordy. Mnozí analytici tehdy předpovídali, že éra klasické kanceláře skončila.
Jenže New York nyní podle WSJ dokazuje opak. Letos v létě se podle dat společnosti Placer.ai návštěvnost newyorských kanceláří poprvé od pandemie dostala nad úroveň roku 2019 – a to jako v jediném velkém americkém městě. Důvodem je, že tamní firmy často nekompromisně vrací zaměstnance z home office zpátky do kanceláří. Celonárodně byla naopak návštěvnost v červenci stále o 22 procent nižší než před pěti lety.
Mrakodrap jako symbol obratu
Jasným důkazem návratu je nová centrála banky JPMorgan Chase na Park Avenue. Šedesátipatrový mrakodrap s cenovkou kolem tří miliard dolarů se otevře letos na podzim a pojme tisíce zaměstnanců. „Je to vzkaz o budoucnosti New Yorku,“ říkají zástupci byznysové komunity.
Pohled na Manhattan a rozestavěné sídlo JP MOrgan |
Finanční sektor patří v New Yorku mezi nejtvrdší zastánce návratu do kanceláří. J.P. Morgan i Goldman Sachs od svých lidí vyžadují plnou docházku pět dní v týdnu. Stejně tak technologické a právnické firmy podepisují nové nájemní smlouvy – v první čtvrtině roku dosáhl objem pronájmů v manhattanských kancelářích 1,13 milionu metrů čtverečních, nejsilnější výsledek od roku 2019.
Ne všechno je vyřešeno
Navzdory optimistickým signálům zůstává newyorský trh v určitém napětí. Podle realitně-poradenské společnosti CBRE dosáhla míra neobsazenosti kanceláří na Manhattanu ve druhém čtvrtletí 14 procent, což je stále vysoko nad předpandemickou úrovní. Některé firmy zpomalují nábor, jiné dokonce propouštějí a hrozí, že s rozvojem umělé inteligence může být část pracovních míst zrušena.
Na druhé straně pomáhá fakt, že výstavba nových kancelářských ploch v posledních letech prudce zpomalila a část starších budov se přestavuje na byty. Přebytek prostor se tak postupně snižuje.
Manhattan zůstává symbolem
Nová centrála J.P. Morgan stojí na stejném místě, kde banka měla sídlo už dříve. Podle Davida Areny, šéfa globálních nemovitostí J.P. Morgan, byla volba jasná: „Nejlepší roh na nejlepší ulici na světě je 48. ulice a Park Avenue.“
Ať už budou trendy práce na dálku pokračovat jakkoli, New York tímto projektem vysílá jasný signál: město se umí přizpůsobit, ale z role hlavního centra globálního byznysu ustoupit nehodlá.
České firmy jsou opatrné
Situace na českém kancelářském trhu je odlišná. I v Praze se sice zaměstnanci po pandemii postupně vrací do kanceláří, ale firmy jsou opatrnější. Podle dat poradenských společností zůstává část zaměstnanců na hybridním režimu a obsazenost kanceláří nedosahuje hodnot před rokem 2020. Nájemní aktivita je stabilní, ale nové projekty vznikají pomaleji než dřív a roste tlak na kvalitu budov – firmy chtějí moderní prostory, které lidi dokážou motivovat k návratu z home office.