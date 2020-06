Podle odborníků je krize i šancí, jak vydělat | E15.cz

Má během finanční bouře smysl investovat do akcií? Jaké je poučení z velkých krizí v minulosti? A kde se rodí velké příležitosti? Více nám řeknou Ján Hájek a Mikuláš Splítek, kteří patří k nejuznávanějším a nejúspěšnějším burzovním investorům u nás.

„Právě v době krize má naše profese největší význam,“ říká Ján Hájek, který už 14 let vede fond Top Stocks. S více než 80 tisíci klienty a hodnotou více než 14 miliard korun je to největší akciový fond v ČR. A zároveň patří dlouhodobě mezi fondy s nejvyšší výkonností u nás.

„Teď se projeví naše znalosti a zkušenosti. Právě v době krize dostane klient tu největší hodnotu za to, že nám svěří peníze,“ vysvětluje Hájek, který sám patří ke svým vlastním klientům. Ve fondu Top Stocks, který vede, má své úspory na penzi.

Ján Hájek - od roku 2006 řídí akciový fond Top Stocks. V mládí byl úspěšným šachistou. Od roku 1994 se pohybuje na akciovém trhuAutor: Česká spořitelna

Top Stocks má v portfoliu akcie pouhých 25 firem. Jsou to ty nejvybranější společnosti, kterým Ján Hájek po důkladné analýze trhu nejvíce věří. Ta důkladnost je součástí disciplíny. A disciplína je podle Hájka rozhodující vlastnost úspěšného investora.

S tím souhlasí i Mikuláš Splítek, šéf fondu Stock Small Caps, který význam disciplíny ilustruje na následujícím příkladu:

„Když stavíte dům, vidíte každý den, co jste přistavěl. V akciovém investování je však běžné, že na něčem pracujete třeba tři roky, a nevidíte žádné výsledky. Vydržet to vyžaduje pevnou disciplínu. A pak se vám to úsilí zhmotní během jediného týdne, kdy vám mohou akcie klidně vyrůst o 50 %,“ říká Mikuláš Splítek.

Autor: Česká spořitelna

Fond Stock Small Caps patří stejně jako Top Stocks Jána Hájka pod Erste Asset Management. Byl založen před třemi lety, dnes má přes 40 tisíc klientů, spravuje majetek přes 7 miliard korun a zaměřuje se na menší firmy z akciových trhů Evropy a Severní Ameriky. Sektor menších firem má totiž historicky větší výnos, než je průměr celého akciového trhu. Ovšem za cenu vyšší kolísavosti, musíte mu tedy rozumět.

Nejtěžší je udržet si disciplínu právě v době krizí

„Krize obvykle posílí velké hráče. A tak jsem si začal všímat sektorů, kde ani ti největší hráči neovládají výrazný podíl trhu. Takže mají kam růst. Do těchto velkých hráčů jsem investoval, neboť oni krizi nejspíš ustojí a přeberou zákazníky menších firem, které během krize zaniknou,“ vysvětluje Ján Hájek.

Mikuláš Splítek zase během krize přikoupil akcie firem z oblasti IT – a vyplatilo se, protože se už stihly z burzovního pádu zotavit a posilují.

Mikuláš Splítek - od roku 2017 řídí akciový fond Stock Small Caps. Vystudoval mimo jiné psychologii, která se mu v investování mnohdy hodí. Je autorem nové knihy Stát se investorem.Autor: Česká spořitelna

„V dlouhodobém horizontu jsem optimistický. Jsou za tím moje zkušenosti z minulých krizí. Vždycky se tvrdilo, že zotavení bude pomalé, a nakonec všechny překvapilo, jak rychle se trhy oklepaly a jak rychle rostly,“ dodává Ján Hájek, podle nějž se dnes ukazuje, proč je u akcií důležité počítat s pravidelnou investicí na pět nebo více let, která vás přes krize přenese a ve výsledku přinese zisk.