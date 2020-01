Pojištění domácnosti: Proč se vyplatí a s čím vším vám dnes pomůže? | E15.cz

Znáte to určitě sami. Když to nejméně čekáte, zaskočí vás pohroma. Praskne trubka pod sprchovým koutem nebo vám odejde pračka. Cena za služby řemeslníka nebo opraváře, který vám závadu rychle a kvalitně opraví, se může vyšplhat do desítek tisíců korun. Pokud tedy budete mít to štěstí a řemeslníka seženete. V Česku totiž řemeslníci dlouhodobě chybí.