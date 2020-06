Pokud si chcete vzít půjčku, nespěchejte | E15.cz

Půjčit si peníze od banky není v současné době nic složitého a zdlouhavého, samozřejmě pokud splňujete všechny podmínky. Třeba mBank nabízí možnost požádat o první mPůjčku Plus bez úroku snadným a rychlým způsobem. Stačí vyplnit online žádost z pohodlí domova a smlouvu podepsat elektronicky v internetovém bankovnictví či mobilní aplikaci, anebo si ji nechat doručit kurýrem. Přesto ale platí, že pokud se unáhlíte a vezmete si půjčku, aniž byste měli například přehled o vlastních financích, můžete svého rozhodnutí brzy litovat. Přečtěte si několik rad, které vám mohou pomoci neudělat zbytečnou chybu.

Na co si chcete půjčit?

Buďte k sobě upřímní. Opravdu věc, na kterou si chcete půjčit, potřebujete? Popřemýšlejte i o tom, jak dlouho se z ní budete těšit. Dokážete si snad představit, že byste několik let každý měsíc spláceli něco, co už dávno nechcete, nepoužíváte nebo nemáte? Navíc v současné, pandemií ovlivněné době, která přináší mimo jiné větší finanční zodpovědnost, je na místě rozmyslet si, které věci budou hlavně k užitku, a jejichž nákupu nebudete za chvíli litovat.

Udělali jste si srovnání?

Unáhlit byste se neměli ani s výběrem konkrétní půjčky. Místo toho, abyste vzali první nabídku, na kterou narazíte, půjčky porovnejte. Byla by škoda, kdybyste si kvůli své zbrklosti nebo lenosti nezvolili tu, která bude maximálně vyhovovat vašim představám. K jednotlivým nabídkám se navíc vážou různé výhody. Věděli jste, že jednou z výhod první mPůjčky Plus bez úroku je nejnižší RPSN na bankovním trhu? Mezi její další výhody patří také předčasné splacení bez poplatku a neustálý přehled o stavu půjčky v mobilní aplikaci i internetovém bankovnictví. „Naší půjčkou s nulovým úrokem chceme umožnit lidem vyzkoušet si jednoduché vypůjčení finanční částky za předem jasně stanovených podmínek, které si mohou přečíst například na našich stránkách,“ popisuje Petr Král, produktový manažer spotřebitelských úvěrů mBank. Banka si na začátku účtuje poplatek ve výši 2 % z půjčené částky, přičemž úroková sazba je 0 %. „Naši současní i budoucí klienti se tímto způsobem seznámí s tím, jak je v mBank snadné a transparentní rozumně si půjčit na své potřeby. Pokud si totiž půjčí například 10 000 Kč, zaplatí navíc pouze 200 Kč,“ dodává Král.

Zvládnete půjčku splatit?

Kromě toho, že byste si měli předem ujasnit, kolik peněz si skutečně potřebujete půjčit, a nežádat v bance o víc, byste také měli znát svou finanční situaci. Pokud nemáte přehled o vlastních příjmech a výdajích, nemůžete vědět, kolik peněz by vám každý měsíc na řádné splácení půjčky zbylo. Od této informace se ovšem odvíjí nejen to, zda byste vůbec zvládli půjčku splatit, ale také za jak dlouho. mBank umožňuje splácení první mPůjčky Plus bez úroku po dobu jednoho roku i dvou let. Klienti, kteří si u ní zatím nepůjčili, si tak mohou vybrat, jestli si 10 000 až 40 000 Kč půjčí na 12 nebo 24 měsíců. A následně si jednoduše v internetovém nebo mobilním bankovnictví hlídat, kolik ještě zbývá do splacení úvěru doplatit.

Přečetli jste si smlouvu a všemu rozumíte?

S opatrností nepolevujte ani na konci. Než smlouvu podepíšete, pořádně si ji přečtěte a ptejte se, pokud něčemu nerozumíte.

