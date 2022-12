Soud povolil České spořitelně převzetí portfolia Sberbank | E15.cz

Městský soud v Praze povolil insolvenční správkyni Sberbank CZ Jiřině Lužové prodej úvěrového portfolia české Sberbank do rukou České spořitelny. Padla tak poslední překážka k uskutečnění transakce, svůj souhlas vyslovily už i Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv OFAC již v pátek české Sberbank znovu udělil výjimku z amerického sankčního seznamu, šlo o jednu z posledních překážek k dokončení prodeje. „Podepsaná smlouva o smlouvě budoucí s Českou spořitelnou dne sedmého listopadu byla klíčovým milníkem naší aktivity, abychom OFAC přesvědčili o prodloužení výjimky z amerických sankcí vůči Sberbank CZ,“ uvádí insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová. Zásadní podle ní bylo s prodejem úvěrového portfolia banky neotálet. „Klíčové bylo, abychom stihli podat žádost před dvanáctým prosincem,“ dodává Lužová.

Prodej již schválil věřitelský výbor, Česká národní banka i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Po prodloužení výjimky ze sankcí se čeká už pouze na souhlas insolvenčního soudu. Po případném podpisu kupní smlouvy s Českou spořitelnou a jejím zveřejnění započne tříměsíční lhůta, ve které budou mít věřitelé Sberbank CZ možnost napadnout její platnost.

„Teprve poté může být transakce vypořádána a peníze za prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ kupujícím uhrazeny,“ dodává Lužová. Ani pokud bude kupní smlouva s Českou spořitelnou podepsána do konce roku, samotná platba nepřijde podle Lužové dříve než v březnu 2023.

„Předpokládáme, že k vypořádání transakce dojde ve druhé polovině roku 2023. Následně okamžitě zahájíme komunikaci přímo s klienty Sberbank a vyjdeme jim maximálně vstříc nejen se samotným přechodem, ale i s řešením jejich finančních potřeb,“ uvádí Filip Hrubý z České spořitelny.

V případě nejrychlejšího scénáře by pak ve druhé polovině příštího roku mohlo dojít k alespoň částečnému vypořádání věřitelů Sberbank CZ. Formu vypořádání v podobě takzvaného částečného rozvrhu je možné provést, pokud to umožňuje stav majetkové podstaty. Tato podmínka by podle Lužové měla být po vypořádání obchodu s Českou spořitelnou splněna.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem letošního srpna. Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB na konci února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.