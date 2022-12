Unikátní přehled #FinŽeny přináší 131 inspirativních žen světa financí | E15.cz

Nejnovější výstup projektu #FinŽeny je oceněním žen, které nejsou vždy v záři reflektorů nebo na exekutivních pozicích v největších institucích, ale jejich přínos odvětví je inspirativní. „Jde o ženy, které patří k lídrům ve svých organizacích a zároveň pomáhají kultivovat finanční segment u nás. A to například směrem k větší digitalizaci či kyberbezpečnosti, k zelené budoucnosti nebo inkluzivnějšímu prostředí. Všechny zařazené expertky jsou jedinečné v tom, jak pojímají svou agendu, jaký za sebou mají track record a jakou inspirací jsou pro své okolí,“ uvádí Jaroslav Kramer z pořadatelské agentury Cover Story.

Exkluzivní seznam je seřazen abecedně

V aktuálním přehledu jsou zástupkyně pětapadesáti firem, institucí a organizací. Své expertky v něm má devět z deseti největších bank nebo pět ze šesti největších pojišťoven. Nechybí ani zástupkyně České národní banky, Vysoké školy ekonomické, Burzy cenných papírů Praha, České asociace pojišťoven či startupového prostředí.

Přehled poukazuje na úspěšné manažerky na pozicích B1 a B2 a další výjimečné, talentované a inspirativní expertky napříč celým finančním segmentem. Počet zařazených dam odkazuje na první ženské gymnázium Minerva, od jehož založení v době vzniku projektu #FinŽeny uplynulo 131 let. Výčet navazuje na květnovou Síň slávy projektu #FinŽeny, kam organizátoři zařadili 53 bankéřek, pojistných expertek, ekonomek, manažerek a dalších dlouhodobě vlivných žen sektoru financí v Česku.

„Povedlo se sestavit unikátní přehled, a to zejména počtem zapojených společností a organizací. Pro aktivně s námi na sestavení spolupracovala drtivá většina z největších bank a pojišťoven v České republice, kompletní sestava předních poradenských firem, stejně jako celá řada investičních společností, organizací a institucí. Bez jejich podkladů by podobný přehled nevznikl. Tak výrazné zapojení finančního segmentu, mnohdy na úrovni představenstev, není standardní. Ukazuje se, že podpora diverzity je pro většinu hráčů na českém trhu zásadní,“ dodává Jaroslav Kramer.

Vede regulatorika, právo a dopad „čtyř P“

Přehled řadí úspěšné ženy ve financích do sedmi kategorií. Tři expertky patří k oblasti datové analytiky a výpočtu. Jde o zástupkyně Kooperativy, SV Pojišťovny a poradenské KPMG. Šest dam, zejména z bankovního sektoru, se řadí do kategorie technologií, IT a kyberbezpečnosti. Své zástupkyně tu mají například ČSOB, Česká spořitelna nebo Raiffeisenbank. Deset expertek z přehledu se věnuje vývoji produktů a inovacím. Jde třeba o zástupkyně Generali České pojišťovny, Komerční banky, České podnikatelské pojišťovny nebo investiční skupiny WOOD & Company.

Další z oblastí, na kterou se projekt #FinŽeny zaměřuje, je klientský servis a sales. V té je zařazeno osmnáct manažerek, například z Home Credit International, Fio banky, Renomie nebo EY. Šestadvacet expertek se věnuje ekonomické analytice, investicím a finančnímu řízení. Mezi nimi jsou třeba zástupkyně České národní banky, Rockaway Ventures Fund, Air Bank, DRFG, Partners, skupiny Natland, RSM CZ nebo Amundi Czech republic.

Nejvíce inspirativních žen ve financích obsahují kategorie regulatoriky, risku a práva spolu s oblastí „čtyř P“ – tedy People, Process, Policy & Planet, souhrnně označované jako Idea makers. Téměř sedmdesátka dam zde působí napříč celým finančním trhem. Své zástupkyně v těchto oblastech mají například Moneta Money Bank, PwC, VISA nebo Deloitte. Jsou zde také zástupkyně advokátních kanceláří, startupové scény nebo investičních společností.

O krok dál v příštím roce

Přehled podle organizátorů slouží jako platforma pro zviditelnění zajímavých příběhů. Současně pomohl vytvořit neformální skupinu výjimečných expertek, které mohou do budoucna sdílet své zkušenosti a společně se rozvíjet. „I proto na něj bude v příštím roce navazovat speciální rozvojový program pod patronací projektu #FinŽeny a řada dalších komunitních aktivit. Na jaře pak opět rozšíříme řady Síně slávy,“ naznačuje další plány projektu Jaroslav Kramer.

Projekt, který je určen všem ženám působícím ve finančnictví bez ohledu na to, zda jsou na vysokých manažerských či juniorních postech, zastřešuje obsahová agentura Cover Story ve spolupráci s největšími finančními institucemi na českém trhu. Generálním partnerem projektu je Generali Česká pojišťovna.