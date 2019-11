Prodej českých firem je letos rekordní | E15.cz

ZDROJ: Komerční banka, a.s.

České republice se ekonomicky již několik let velmi daří. Makroekonomická čísla patří k nejlepším v Evropě. Tento pozitivní vývoj s sebou přináší i jednu z poměrně mála známých skutečností. Roste zájem o prodej, ale i nákup firem. Proč právě nyní dochází k prodejům firem, jak lze cenu firmy zjistit a kdo prodává? To jsou jen některé otázky, na které nám odpověděla Hanna Zikmundova, Head of Corporate Finance Komerční banky, která je lídrem v poradenství a financování firemních transakcí u nás.