Prodejce bondů Michala Mičky přesedlal na krypto. Investory lákal na stamiliardovou budoucnost

Byl to jeden z tvůrců finančního impéria Michala Mičky. A to jen s mírnou nadsázkou, protože posléze padlému podnikateli pomohl skrze distribuci dluhopisů vybudovat finanční sílu potřebnou pro naplnění jeho ambiciózních byznysových plánů. Společnost Aido podnikatele Oty Jandy byla svého času jedním z prodejců bondů, jejichž prostřednictvím nabral Michal Mička postupně přes miliardu korun. Po odchodu Mičkova impéria C2H z byznysové scény skočil Janda po hlavě do světa kryptoměn. Potenciálním investorům v roli tichých společníků vylíčil monumentální příběh o budoucím velikánovi na scéně evropských kryptoměnových burz s ohodnocením v řádu miliard dolarů.