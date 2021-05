Realitní bublina ohrožuje ekonomiku eurozóny, varuje Evropská centrální banka | E15.cz

ZDROJ: JIP via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Vysoké zadlužení a realitní bublina patří mezi největší rizika pro ekonomiku eurozóny a její oživení z recese způsobené pandemií nemoci covid-19. Vysoké vládní podpory držely nad vodou velkou část eurozóny v době pandemie. Rušení pomoci však bude obtížné, protože by mohlo zvýšit bankroty a nezaměstnanost, což by zbrzdilo růst a ohrozilo banky. Uvedla to ve své pravidelné zprávě o stabilitě Evropská centrální banka.