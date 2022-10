Revoluce se nekoná, fintechy čekají těžké časy. V krizi mají navrch banky | E15.cz

Před pár lety se zdálo, že mladé technologické startupy, které vtrhly do oblasti finančnictví, nic nezastaví, a že ohrozí stabilní pozici bankovních domů po celém světě. Jejich příchod na scénu do značné míry změnil bankovní prostředí, nepřekopal však jeho fungování od základů tak, jak se předpokládalo, shodli se řečníci konference deníku E15 „Fintech & startupy“.

„Není krize jako krize, covid byl jiný a dal příležitost k růstu fintechu, lidé byli doma a využívali online prostředí, což fintechům prospívalo,“ popsal na úvod Radim Krejčí, zakladatel investiční platformy Portu.

Zatracená čísla, díl třináctý

Video se připravuje ... Zatracená čísla č. 13 titulky • VIDEO Videohub

Podle něho bude současná situace narozdíl od dob pandemie, kdy kvůli rostoucí inflaci centrální banky šponují úrokové sazby do dlouho nevídaných výšin, nahrávat spíše tradičním bankovním domům, jelikož lidé ve špatných časech nejsou ochotní příliš riskovat. Zároveň banky nyní více vydělají, Krejčí proto odhaduje, že by se mladé firmy mohly dostat do problémů, kvůli kterým bude pro finanční domy jednoduché je pohltit.

„Klienti utíkají do bezpečnějších oblastí,“ souhlasí Jiří Skopový, který v České spořitelně řídí projekt Seed Starter, skrze který banka investuje do startupů. „Očista ale není na škodu, ne každý má vypiplaný byznys model, málokdo umí tu reálnou hodnotu přinést, což vidíme i u padajících ohodnocení firem,“ popisuje. Podle něj přišla korekce tržního prostředí ve správný moment, jednání o investicích, a tedy i o ocenění hodnoty startupů v minulém roce dokonce označil za blázinec. „Valuace byly přehnané,“ vysvětlil.

Portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler loňský rok označuje přímo za exces. „Přístup se mění, startupy se snaží ukázat životaschopnost, že umějí generovat peníze v počátečních fázích,“ myslí si Pfeiler.

Ve složitějším ekonomickém prostředí tak spolupráce či postupná integrace fintechů do tradičních bank může zrychlit. „U bank je obecně inovační potenciál nízký. Dřív fintechy stály proti bankám, nyní ale potřebují spolupracovat, potřebují například jejich velký počet klientů, aby jen nepálily peníze investorů a začaly vydělávat,“ popisuje posun situace Skopový z České spořitelny.

Revoluce ve finančnictví se tak zatím nekoná, i ten největší přežitek finančního světa, tedy hotovost, zůstává a naopak dokoce sílí, ani nástup kryptoměn její zánik nepřiblížil. „Souvisí to s digitalizací společnosti, babičky si stále chodí pro důchod v hotovosti. Kamenné pobočky zaniknou ve chvíli, kdy tam lidi přestanou chodit, stejné to bude i v případě hotovosti,“ řekl Krejčí z Portu.

„Hotovost z politických důvodů přetrvá, je tady část lidí, která ji má prostě radši. Není reálné, že bychom se hotovosti zbavili v dohledné době,“ myslí si Pfeiler. „Kdybych chtěl utíkat přes hranice, tak neberu koruny ani hřivny, ale beru bitcoin,“ oponoval Ondřej Machač z České fintechové asociace, podle něj už nyní mají kryptoměny široké využití a jejich masová přijetí je jen otázkou času.