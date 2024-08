Revolut chystá výprodej akcií, fintech firma za ně chce dostat půl miliardy dolarů

Fintechová společnost Revolut oznámila zaměstnancům, že chystá prodej stávajících akcií až za 500 milionů dolarů, čímž by se hodnota podniku dostala zhruba na 45 miliard dolarů (přes bilion korun). Píše o tom na svém webu deník Financial Times (FT). Revolut by si tak upevnil postavení nejhodnotnějšího start-upu v Evropě.