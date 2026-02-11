Rozpočet krade budoucnost občanů, zní z opozice. Sněmovna ho projednává v prvním kole
- Opozice i prezident kritizují návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun jako rozpor se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
- Opoziční strany chtějí vrátit rozpočet vládě k přepracování a žádaným škrtům, vláda se naopak hájí, že je návrh realistický.
- Spor se vede i o výdaje na obranu a tempo zadlužování, zatímco Sněmovna pokračuje v ostré debatě.
Návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Před poslanci se na tom dnes shodli předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který Sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám. Rakušan soudí, že neobsahuje žádnou vizi udržitelnosti a prosperity.
Zdá se, že návrh zákona o státním rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, řekl dnes prezident Petr Pavel. Při návštěvě olympijského festivalu na českobudějovickém výstavišti připomněl, že návrh je v legislativním procesu, který zatím pokračuje. „Uvidíme, jak si s tím vláda poradí,“ dodal v odpovědi na otázku, zda by takový rozpočet případně vetoval.
České televizi prezident poté řekl, že o rozpočtu dnes jednal s předsedou Národní rozpočtové rady Mojmírem Hamplem. O rozpočtu chce hlava státu mluvit i s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Hampl opakovaně poukazuje na stanovisko rady, že návrh rozpočtu není v souladu s pravidly rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí s tím nesouhlasí.
Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob prosazuje návrh usnesení, kterým by Sněmovna vrátila rozpočet vládě k přepracování. Kabinet by měl podle jeho návrhu seškrtat výdaje nejméně o 64 miliard korun a dostat rozpočet do souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Jde podle Jakoba o jediný zodpovědný postup.
Rozpočet krade budoucnost občanů
Kabinet ANO, SPD a Motoristů rezignoval podle Kupky na šetření. „Rozpočet fakticky krade budoucnost občanů České republiky, českých firem i mladší generace,“ řekl předseda ODS. Podle Rakušana je rozpočet plný nesourodých dílčích zájmů. „Jednoznačně projídá budoucnost Česka a hazarduje s bezpečností,“ zdůraznil. Vláda podle Rakušana znovu nastartovala trajektorii zvyšování dluhů.
Předsedové nejsilnější a druhé nejsilnější opoziční strany i šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel se pozastavili nad snížením obranných výdajů. Kupka varoval před ohrožením bezpečnosti a neplněním spojeneckých závazků. Havel řekl, že vynakládání dvou procent hrubého domácího produktu není strop, ale podlaha.
Schillerová naopak označila návrh rozpočtu za úplný, reálný a pravdivý. V úvodním vystoupením odmítla výrok Národní rozpočtové rady, podle níž je rozpočet v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Rakušan ministryni vinil z pseudoargumentů a manipulace. Kupka podotkl, že kdo má černé svědomí, útočí na všechny ostatní. Podle místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS) navržený rozpočet nelze obhájit, pokládá jej za zločinný. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) ale tvrdil, že schodek teď není možné navzdory úsporám a změnám v příjmech zkrotit.
VIDEO: Proč je rozpočtový deficit moc velký? Vysvětluje Lenka Zlámalová.
Vláda by měla respektovat zákony, prohlásil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Neměla by se vymlouvat a navrhovaný schodek 310 miliard je podle něj schodkem ministryně Schillerové. Opět poukazoval například na to, že v návrhu chybí peníze na dostupné bydlení pro mladé lidi. Vyslovil se proti poskytování dotací a navrhoval, aby peníze místo toho směřovaly třeba na zvyšování rodičovského příspěvku.
Lidovec Marian Jurečka uvedl, že nynější rozpočtové provizorium tak není z hlediska vývoje dluhu špatné. „Co pácháte vy, je však regulérní rozpočtový zločin,“ prohlásil.
S opozičními řečníky se u mikrofonu střídali členové vlády a představovali rozpočty svých kapitol. Například ministr kultury Ota Klempíř (za Motoristy) řekl, že jeho rozpočet je odpovědný jak vůči resortu, tak vůči budoucnosti. Navržených 18,6 miliardy popsal jako kompromis a výsledek složitých jednání.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) označil za svoji prioritu stabilizaci personálu soudů, státních zastupitelství, nebo například zaměstnanců probační a mediační služby. Pro letošek očekává zvýšení průměrného platu zaměstnanců o 3000 korun měsíčně. Současně si posteskl, že platy soudců a státních zástupců se poněkud utrhly ze řetězu. Podotkl však, že vzhledem k judikatuře Ústavního soudu s tím zřejmě nikdo nic neudělá.
Vláda Andreje Babiše (ANO) navrhla na letošek deficit o 24 miliard korun vyšší, než jaký plánovala předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Podle Schillerové by ale reálný schodek rozpočtu Fialova kabinetu činil až 350 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
Nyní se u řečniště střídají řečníci s přednostním právem. Do běžné debaty evidoval sněmovní systém desítky přihlášek. Sněmovna už ráno schválila možnost nočního jednání.