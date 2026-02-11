Když Západ píše o „české sfinze“. Křetínský se mění v klíčového dealmakera Evropy
- Daniel Křetínský byl v poslední době mimořádně aktivní: posílil v Metru, koupil Royal Mail a investuje do retailu, logistiky i do médií.
- List The Economist ho označuje za „českou sfingu“ s majetkem kolem deseti miliard dolarů.
- Jádrem impéria zůstává EPH, vybudovaný na nákupech uhelných aktiv, ale Křetínský chce snížit závislost na energetice. EPH slibuje odchod od uhlí do roku 2030, čelí však kritice z greenwashingu.
Podnikatel Daniel Křetínský je v posledním roce nebývale aktivní a hraje stále důležitější roli v evropském byznysu. Loni v únoru posílil pozici v německé společnosti Metro, která v Česku provozuje velkoobchody Makro, a koupil britskou poštu Royal Mail.
Britský týdeník The Economist, který českému miliardáři a zároveň spolumajiteli provozovatele webu e15.cz věnoval profil, jej pro jeho vyhýbání se publicitě označuje přezdívkou „česká sfinga“. Zároveň odhaduje, že Křetínský během své nenápadné cesty mezi nejvlivnější byznysmeny kontinentu nashromáždil jmění ve výši přibližně 10 miliard dolarů.
Filozofie „nudného“ byznysu
Zatímco jeho nedávné akvizice jsou veřejně známé, britský list přibližuje strategii, která za nimi stojí. Křetínský v rozhovoru pro týdeník uvedl, že se záměrně vyhýbá „blýskavým novým odvětvím“. Místo toho se soustředí na sektory, které uspokojují základní potřeby spotřebitelů.
To vysvětluje i jeho expanzi mimo energetiku. Skupina EP Group se stala hlavním akcionářem francouzské TotalEnergies a získala 28,5 procenta akcií ve francouzském prodejci elektroniky Fnac Darty. V posledních letech Křetínský přesouvá kapitál také do maloobchodu, například do supermarketů Sainsbury’s. Investoval však i do logistiky, kromě britské pošty IDS (matka Royal Mail) vstoupil také do nizozemských doručovacích služeb GLS a PostNL.
Ústup z energetiky
Srdcem Křetínského obchodního impéria zůstává EPH, soukromá energetická společnost, která patří k největším a podle Britů i „nejšpinavějším“ v Evropě. Křetínský založil EPH v roce 2009 s podporou J&T a Petra Kellnera. Skupina se v minulosti specializovala na vykupování uhelných aktiv, která jiní prodávali pod tlakem vlád a investorů, například německé doly od Vattenfallu.
Nyní však dochází k zásadnímu obratu. Křetínský v rozhovoru přiznal, že v energetice „už nevidí tolik příležitostí k ziskovému umístění kapitálu“ a nechce, aby jeho impérium stálo na jediné noze. Stanovil si proto konkrétní cíl: v horizontu tří let chce snížit podíl zisků pocházejících z energetiky ze současných dvou třetin na polovinu.
Společnost se sice zavázala do roku 2030 opustit uhlí, což aktivisté označují za greenwashing, ale britský týdeník upřesňuje, jak toho chce firma dosáhnout. Kromě konverze na plyn či biomasu plánuje EPH některé elektrárny vyčlenit do samostatných firem nebo je postupně uzavřít.
Evropa je silná, ale zmatená
Významnou součástí portfolia zůstávají média. Křetínský vlastní 50 procent společnosti Czech Media Invest, která ovládá francouzská média jako časopis Elle či Marianne, a v Česku vydavatelství Czech News Center (Blesk, Reflex, Info.cz, e15.cz).
V rozhovoru Křetínský ostře kritizuje evropskou hospodářskou politiku. Tvrdí, že snaha Evropy přimět svět k dekarbonizaci tím, že sama půjde příkladem, selhala a tento proces vyšel evropský průmysl velmi draho. Varuje před vysokými daněmi a byrokracií, které odrazují kapitál a talenty.
Na druhou stranu The Economist zdůrazňuje, že Křetínský nad Evropou hůl neláme. Vyzdvihuje velikost jejího trhu, kvalitu institucí a úroveň vzdělání. Svůj pohled na současnou situaci kontinentu shrnul pro britský týdeník slovy: „Jsme silní, ale jsme zmatení. Doufejme, že se probudíme.“