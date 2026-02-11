Britský Occam získal investice za tři miliony eur. Rozšíří autonomní drony nad Ukrajinou
- Londýnský startup Occam Industries získal v pre-seed kole 3 mil. eur vedeném Presto Tech Horizons, přidali se Antler, Freedom Fund a TYR.vc.
- Firma vyvíjí software pro autonomní dronové operace, který má fungovat i bez GPS a v prostředí rušení signálu.
- Occam prošel hodnocením v ukrajinském klastru Brave1 a chystá integraci do bezpilotních platforem, první nasazení čeká letos.
Londýnský startup Occam Industries získal v pre-seed investičním kole tři miliony eur. Kolo podle firmy vedl fond Presto Tech Horizons, přidali se mimo jiné Antler, americký Freedom Fund a kodaňský investor TYR.vc. Occam vyvíjí software pro autonomní dronové operace a tvrdí, že jeho řešení má umožnit nasazení dronů s menší závislostí na nepřetržité lidské kontrole.
Firma zároveň oznámila, že prošla hodnocením připravenosti k integračnímu testování v rámci ukrajinského obranně-technologického klastru Brave1. Podle Occamu jsou jeho systémy navržené tak, aby fungovaly i v prostředí rušení signálu – bez nutnosti spoléhat na GPS nebo vnější komunikaci.
„Ukrajina není pilotní ani testovací trh. Dnes je to nejnáročnější operační prostředí pro autonomní systémy na světě,“ uvedl spoluzakladatel a šéf Occamu Gui Wainwright. V dalším kroku chce společnost technologii testovat pro integraci do ukrajinských bezpilotních platforem a rozšířit spolupráci s místními výrobci.
Získané peníze mají podle tiskové zprávy pomoci nejen s dalším vývojem, ale i s rychlejším nasazením v praxi. Occam uvádí, že kapitál využije „k urychlení adopce“ technologie napříč ukrajinskou frontou a k rozvoji dalších podpůrných schopností. Současně firma zmiňuje i placené pilotní projekty s evropskými výrobci obranných systémů, přičemž první nasazení očekává ještě letos.