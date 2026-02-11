Elektrickou pec za 17 miliard napůl zaplatí dotace, říká šéf Nové Huti Strouhal
- Nová Huť (bývalá Liberty Ostrava) odhaluje ambiciózní plán na investici za 17 miliard korun.
- Ocelárně hraje do karet hned několik regulatorních změn, a navíc má blízko k výhodnějšímu financování, říká generální ředitel firmy Radek Strouhal.
- Jaké klíčové faktory rozhodnou o tom, zda ostravská ocelárna nakonec vybuduje obří elektrickou pec?
Ve své pozici působíte od podzimu. Jste nyní optimističtější ohledně záchrany hutě, nebo naopak?
Největší překvapení se vždycky týká lidí. Zaměstnanci mi udělali radost, že velká část se dokázala přepnout do zcela jiné polohy myšlení a místo rezignace se s námi snaží huť opět postavit na nohy. Sice platí, že část zaměstnanců bude vždy zpátečnická a nepřestane vymýšlet, proč to a ono nejde, ale to nám naštěstí tolik neškodilo. Vzhledem k tomu, že jsme se museli pustit do restrukturalizace spojené s propouštěním, rozloučili jsme se často právě s těmi lidmi, které se nám nepodařilo přesvědčit a dostat na svou stranu.
Na druhou stranu se všech lidí z huti musím zastat. Poslední roky si prošli velmi složitým obdobím, během něhož jim neustále někdo něco sliboval a pak to nedodržel. Nedivím se, že někteří už nemají sílu důvěřovat znovu. Proto se snažíme se všemi zaměstnanci pořádat pravidelná setkání, při nichž si můžeme všechny záležitosti vyjasnit a vyříkat.
Druhá pozitivní věc je, že se nám podařilo zvyšovat výrobu rychleji, než jsem čekal. Loni v září jela jen rourovna a částečně válcovna, plechotrať na výrobu plechu například úplně stála. Dnes je pro nás její provoz naprosto zásadní.
Pokud mám ale správné informace, tak na konci ledna se zastavil provoz středojemné válcovny. To už neplatí? Jen dodám, že tato válcovna vyrábí tyče různých tvarů, například i ocelové výztuže do betonu.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!