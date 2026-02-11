Éra S&P 500 právě skončila? Konkurenční index vydělává dvojnásobek, sází na srdce Ameriky
- Akcie menších společností se vymanily z dlouhodobého stínu technologických gigantů.
- Aktuální úspěch small caps je spojen s očekávaným uvolňováním měnové politiky.
- Díky rotaci kapitálu začaly výrazně překonávat hlavní tržní indexy.
Léta byly v investorské nemilosti. Navzdory své rizikovosti totiž vynášely zoufale málo. Ležely zcela ve stínu technologických gigantů, kam automaticky plynul obrovský kapitál. A to mnohdy i od pasivních investorů sázejících na index S&P 500, aniž by tušili jeho strukturu. Řeč je o amerických small caps, akciích menších firem a zároveň tradiční baště informovaných investorů, kteří neakceptují davový mainstream a jsou ochotni a schopni vzít si k ruce účetní výkazy a kalkulačku. Ti aktuálně slaví. Zatímco hlavní trh přešlapuje na místě, small caps převzaly iniciativu a vydělávají.
„Ještě před půl rokem bylo ohodnocení akcií malých společností velmi nízké. Teď nastal návrat k průměru,“ uvádí analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak s tím, že akcie s nejvyšším potenciálem se rekrutují právě mezi malými společnostmi. Jejichž výběr ale není triviální záležitostí. „Začínající investoři by se jim měli kvůli hůře dostupným informacím raději vyhnout a držet se velkých firem,“ soudí Tomčiak.
V posledních pěti letech nebylo výjimkou, když index Russell 2000 mapující výkonnost menších amerických firem dosahoval pouhé poloviny výkonnosti oproti velikánům v S&P 500. Ještě statistika uplynulého roku hovoří o takřka stejné výkonnosti obou indexů. Situace se proměnila v posledních měsících a vygradovala v letošním roce.
Zatímco S&P 500 za poslední půlrok nevydělal ani deset procent, Russell 2000 zvládl s jednadvaceti procenty více než dvojnásobek. Částečně za tím stála rotace obezřetnější části kapitálu z velkých technologických titulů na nové, růstově perspektivnější adresy. Právě menším firmám přitom nahrávají aktuální trendy v širší ekonomice.
„S očekáváním pokračujícího, ale mírnějšího růstu akciových trhů je Russell 2000 sázkou na to, že investice do AI v USA postupně zlepší kondici na trhu práce, a zároveň je sázkou na snižování sazeb Fedu,“ uvádí akciový analytik České spořitelny Petr Bártek. Zároveň jde o sázku na všeobecný optimismus. „Pokud by došlo na trzích k výrazným propadům, tento index by byl asi zasažen více než třeba strategie typu rovnoměrně váženého S&P 500,“ dodává Bártek.
Mezitím trh „experimentálních“ akcií napsal několik velkých story. Kdo kupříkladu investoval loni koncem července do akcií spekulativní biofarmaceutické firmy z onkologické branže Celcuity, má na kontě výnos na dohled od osmi set procent. Ještě brutálnější skok předvedl Abivax vyvíjející lék Obefazimod pro léčbu ulcerózní kolitidy neboli zánětlivého onemocnění střev. Akcie ještě koncem července stála kolem osmi dolarů, aktuálně atakuje stodolarovou hranici, přičemž v závěru roku vystoupala až nad 122 dolarů.
Klíčový benchmark
I přes mírný pokles je tak po osmi měsících investor na zhruba patnáctinásobku svého vkladu. V poslední době na sebe upozornila třeba biotechnologická společnost Pulse Biosciences, jejíž akcie během posledního týdne podražily takřka na dvojnásobek. Extrémními výkyvy je pak známá třeba softwarová platforma pro finanční operace Bill Holdings, která nejdřív investory během ledna připravila o třetinu investice, aby následně během necelého únorového týdne téměř o polovinu podražila.
„Růst zisků malých společností je ovšem v průměru nadále nižší než růst zisků firem z indexu S&P 500,“ upozorňuje Tomčiak. Index Russell 2000 představuje klíčový benchmark pro americké akcie s malou tržní kapitalizací. Zahrnuje dvě tisícovky nejmenších společností ze širšího indexu Russell 3000 a je považován za spolehlivý barometr zdraví domácí ekonomiky USA, protože tyto firmy generují většinu svých příjmů lokálně a jsou méně závislé na globálním obchodu než giganty z indexu S&P 500.
Vzhledem k povaze menších podniků je tento index historicky citlivější na změny úrokových sazeb a vykazuje vyšší volatilitu, zároveň však nabízí potenciál pro výraznější růst v obdobích ekonomického oživení a technologických rotací na trhu.