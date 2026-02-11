Crestyl v Brně postaví Novou Ameriku. Čtyři bytové domy vyjdou na dvě miliardy
- Developer Crestyl zahájí na podzim výstavbu projektu Nová Amerika v centru Brna.
- Čtyři domy nabídnou 243 bytů, investice přesáhne dvě miliardy korun.
- Dokončení developer plánuje na polovinu roku 2029.
Developerská skupina Crestyl vstupuje do další fáze expanze v Brně. V lokalitě Nové Sady plánuje na podzim zahájit výstavbu rezidenčního projektu Nová Amerika s investicí přesahující dvě miliardy korun. Komplex čtyř domů nabídne 243 bytů a má být dokončen do poloviny roku 2029.
Projekt vyroste v těsném sousedství historické budovy Malé Ameriky a jen několik minut chůze od připravovaného multifunkčního projektu Dornych, kterým Crestyl do moravské metropole vstoupil. Nová Amerika tak bude součástí širší proměny jižní části centra města.
„Věříme v Brno a jeho potenciál. Náš vstup do města prostřednictvím rozsáhlého multifunkčního projektu Dornych byl teprve začátkem. Nová Amerika je pro nás symbolem proměny brněnského centra a příležitostí, jak být její součástí,“ řekl obchodní ředitel Crestylu Viktor Peška.
New York jako inspirace
Nová čtvrť má vzniknout na vstupu do budoucí městské promenády. Architektonický návrh připravil David Chmelař, dlouholetý spolupracovník Crestylu. Čtveřice domů pracuje s motivy inspirovanými newyorskou architekturou – od industriálních prvků přes art decové detaily až po výrazné ocelové akcenty. Součástí projektu má být i komunitní střešní zahrada.
Nová Amerika nabídne byty od dispozic 1+kk až po větší penthousy. Developer počítá s podzemním parkováním a standardem odpovídajícím jeho ostatním rezidenčním projektům. Pro Crestyl jde o další krok v rozšiřování portfolia mimo Prahu, kde v posledních letech realizuje několik rozsáhlých přestaveb a nových čtvrtí.
Crestyl působí na středoevropském trhu téměř třicet let. S bilanční sumou 1,4 miliardy eur patří mezi největší multisektorové developery v regionu. V Česku připravuje například projekty Savarin v centru Prahy či buduje projekt Hagibor u stanice metra Želivského, v Polsku působí pod značkou Spravia. Brněnské projekty Dornych a Nová Amerika patří k jeho největším současným investicím mimo hlavní město.