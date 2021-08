S mKartou Svět ušetříte čas i peníze | E15.cz

Léto je v plném proudu a spousta lidí se chystá na dovolenou do zahraničí. Kromě toho, co si zabalit, mnohdy řeší, jak to udělat s penězi, zejména kolik si vyměnit, aby jim hotovost vystačila, ale aby jí zároveň po návratu neměli zbytečně moc. Klienti mBank mají díky mKartě Svět o starost míň.