Sazby hypoték lehce stouply. ČNB na konci března rozhodne o snižování

„Ačkoliv hodnota Hypoindexu zůstala téměř beze změny, vývoj úrokových sazeb rozhodně nezahálí. Můžeme pozorovat ještě dynamičtější tendence než v předchozích měsících. Nastává výraznější rozdíl mezi sazbami krátkodobých a dlouhodobých fixací,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Zatímco sazby krátkodobých fixací do tří let mají podle něj stabilně klesající trend, sazby dlouhodobých fixací nad pět let se buď nemění, nebo je banky přestávají zcela nabízet. Například hypotéku s fixací na deset let lze nyní najít pouze u posledních čtyř bank, zatímco ostatní banky tento produkt z nabídky stáhly. Tento krok je reakcí na novelu zákona o spotřebitelských úvěrech, která přesně stanovila, kolik může banka požadovat za předčasné splacení ze strany klienta, dodal.

Bankovní rada České národní banky bude jednat o nastavení základních úrokových sazeb 20. března. Dvoutýdenní repo sazba by na březnovém zasedání mohla podle Sýkory klesnout až o 0,75 procentního bodu. To bude dalším impulzem pro hypoteční banky ke zlevňování hypoték. Na konci letošního roku by se hypoteční sazby mohly snížit až ke čtyřem procentům a v příštím roce pokračovat v poklesu, odhadl.

Toto snižování cen úvěrů přinese podle něj nejen zvýšený zájem o nové hypotéky, ale také o refinancování stávajících drahých hypoték. „Růst zájmu o koupi nemovitostí, způsobený levnějšími hypotékami, téměř jistě povede ke zvýšení cen nemovitostí určených k bydlení. To naopak může hypoteční trh brzdit,“ dodal Sýkora.