Slevomat se vrací do Česka. A je úplně jiný
- Udeřila půlnoc 12. dubna roku 2010 a v Česku se začal psát neopakovatelný byznysový příběh. V režii Tomáše Čupra, Romany Sudové a Petra Bartoše se rozběhl portál Slevomat.
- O sedm let později si jejich počin vysloužil ocenění kolem jedné a půl miliardy, za které jej převzala britská skupina Secret Escapes. A dnes se Slevomat vrací zpět do Česka. Úplně jiný, ale pořád silný.
- Ondřej Vičar a Tomáš Sýkora z vedení nového vlastníka Genesis Capital pro e15 magazín popsali, jaké plány se Slevomatem mají.
Dnes je to cenný úlovek, nicméně Slevomat začínal jako každý tuctový start-up. Od stolu ve sdílené kanceláři. Vedle zkoušeli jiní podnikatelé poměrně neprozíravě rozjet překladatelskou agenturu, o kousek dál seděla partnerská seznamka. Chápejte, byl rok 2010 – Google Translate byl v technologických začátcích a Tinder se měl spustit až za dva roky.
Sedmdesát voucherů pro Čupra. Postavit Slevomat trvalo přibližně dva měsíce, Tomáš Čupr se kvůli tomu vrátil po pěti letech pobytu z Anglie zpátky do Prahy. Krok do nejistoty to byl i pro další – Romana Sudová dala výpověď v Bezrealitky.cz a Petr Bartoš odložil na neurčito dostudování medicíny. „Riskli jsme to, šli do nejistoty a osmnáct dvacet hodin denně v kanclu bouchali do klávesnice. Lidé si často myslí, že to všechno přišlo tak nějak samo, ale je za tím moc, moc energie,“ vzpomínal později Tomáš Čupr.
Rozjezd nebyl jednoduchý. Historicky první nabídka Slevomatu byla na 100 voucherů na nápoje v MamaCoffee v hodnotě 200 korun. Sedmdesát z nich si musel koupit Tomáš Čupr sám. „Firmy nám bouchaly dveřmi před nosem s tím, že jsme blázni… Taková sleva? A k tomu marže? Vytrvali jsme. Většina se jich pak do půl roku ozvala sama,“ vzpomíná.
Později do Slevomatu přišel investor Martin Korman a také skupina Miton. Firma rostla, pohlcovala své konkurenty, jako byla tehdejší dvojka na trhu jménem Zapakatel.cz, měla podíly i v dalších konkurenčních projektech. Po čtyřech letech odbavila milion zákazníků, kteří nakoupili téměř šest milionů voucherů, což tvořilo virtuální slevu v objemu více než čtyř miliard korun.
Tomáš Čupr se ale zaměřil na jiné projekty a ze Slevomatu začal postupně couvat. Většinový podíl pustil v roce 2011. Tehdy přebrala těsnou nadpoloviční část skupina Miton. O rok později odešel Čupr i z pozice výkonného ředitele. Jeho stopa definitivně mizí v roce 2017, kdy celou rodinu, tedy portál Slevomat.cz, jeho slovenskou verzi Zľavomat.sk a agregátor slev Skrz.cz akcionáři ze skupin Miton, Enern a In-Bridge prodali britské skupině Secret Escapes.
Denní návštěvnost portálu se tehdy pohybovala mezi 200 a 300 tisíci uživatelů a Slevomat.cz zprostředkoval každý rok zážitky a služby téměř za dvě miliardy.
Britská proměna a tajný únik domů. Tehdy šlo o unikátní příběh. Český start-up zamířil do rukou britských investorů. A byl to pro ně dobrý obchod. Zapadal do jejich mezinárodní expanze coby poskytovatelů dovolených a brzy se stal v jejich portfoliu něčím, co se dá byznysovým klišé označit jako zlaté vejce.
Dokládá to mimo jiné i fakt, že pětiletý investiční horizont Britové protáhli na více než sedm let. „Jsme hrdí na růst, kterého jsme ve Slevomatu dosáhli od jeho akvizice,“ hodnotí pro e15 magazín generální ředitel Secret Escapes Group Alex Saint. Výtěžek z prodeje chce podle něj fond investovat do svého dalšího růstu. Výši prodejní sumy nicméně nekomentoval.
Slevomat se v britských rukou velmi proměnil. Začal se daleko více specializovat na krátkodobé pobyty a někdejší prodeje voucherů, jež si kdysi zakladatel Tomáš Čupr musel sám kupovat, jsou na ústupu. V trendu hodlá koneckonců nový vlastník pokračovat, což Alex Saint oceňuje. „Genesis Capital je tím správným partnerem pro další kapitolu Slevomatu,“ říká.
Mimochodem, Britové posadili přede dvěma lety do křesla šéfa Slevomatu důležitou personu – Tomáše Bravermana, který předtím strávil zhruba deset let ve vedení Heureka Group, což je jedna z největších e‑commerce platforem ve střední a východní Evropě.
A stejně tak jako byl před sedmi lety určitým znamením doby prodej Slevomatu do zahraničí, kdy velcí investoři začali objevovat české start-upy, je nyní jeho návrat opět signifikantní. Tuzemský kapitál vyrostl do té míry, že pro něj není potíž sahat po akvizicích na Západě.
Víkend zážitků. V Genesis se pro Slevomat rozhodli z několika důvodů. „Slevomat nás zaujal jako silná digitální platforma s dlouhodobě ziskovým byznysem a výraznou značkou v regionu, která má prostor pro další růst zejména díky digitalizaci a technologickému rozvoji,“ vysvětluje Tomáš Sýkora z Genesis Capital.
„Pozitivním signálem pro nás bylo i kapitálové zapojení managementu v minoritním rozsahu. Slevomat a Zľavomat se také dají technicky dobře oddělit od struktury původního vlastníka, lapidárně řečeno, prodejem se nezpřetrhaly žádné klíčové vazby,“ popisuje Sýkora. Mimochodem, aby byla struktura nových vlastníků kompletní, je důležité připomenout dalšího minoritáře, a to family office byznysmenky Jitky Cechlové Komárkové.
Samotné rozhodování, zda firmu pro Genesis Private Equity Fund V pořídit, muselo proběhnout rychle. První virtuální razítko se souhlasem vystavili Tomáš Sýkora a jeho kolegové poté, co strávili víkend zkoumáním dokumentů. Celý proces k dohodě trval pět měsíců, finále proběhlo v posledním předvánočním týdnu.
Zmíněný víkend Tomáše Sýkory nebyl jediným případem, kdy musel někdo z týmu této akvizici obětovat sobotu a neděli. „Když jsem se poprvé blíže seznámil se Slevomatem, překvapilo mě, kam se posunul, protože jsem ho měl spojený čistě se segmentem zážitků a voucherů,“ vzpomíná Investment Director společnosti Sýkora.
Britové ve Slevomatu posílili jeho nastartovaný akcent na krátkodobé dovolené a byznys se dále profesionalizoval, mimo jiné i úspěšným vstupem na polský trh.
Personalizace a nové destinace. V roce 2024 dosáhl Slevomat čistých tržeb okolo jedné miliardy korun při provozním zisku v nižších stovkách milionů korun, přičemž cestování tvořilo zhruba 70 procent tržeb.
To ale neznamená, že by Slevomat opustil svůj původní svět zážitků a voucherů. Ty nadále fungují jako samostatný a stabilní segment, který je do značné míry nezávislý na cestování a spolu s ním tvoří širší portfolio nabídky. Zároveň je na stole manažerský plán, kam se má firma dále posouvat.
Do dalšího rozvoje Slevomatu má pod vedením nových majitelů vstoupit více digitalizace a práce s daty. Firma dokončuje novou mobilní aplikaci a postupně do ní zapojuje prvky automatizace a personalizace, jež mají zlepšit orientaci v nabídce a zákaznickou zkušenost. Firma počítá s tím, že novou aplikaci představí v průběhu letošního roku.
„To, od čeho si slibujeme větší zákaznickou retenci, je širší škálování krátkodobých pobytů. Jednoduše chceme rozšířit stávající nabídku, přidávat další lokality a násobně zvýšit počet příležitostí, ze kterých si zákazník vybírá. A právě tohle zvýšení nabídky s sebou nese potřebu lepší personalizace,“ poukazuje na zapojení AI Tomáš Sýkora. Celkově by investice do Slevomatu měly mít pravidelný roční rámec v desítkách milionů korun.
Na jih! Vedle Česka, Slovenska a Polska chce Slevomat postupně rozšiřovat nabídku krátkodobých pobytů i v dalších blízkých destinacích, jako jsou Rakousko, Chorvatsko nebo Slovinsko, zejména prostřednictvím spolupráce s tamními partnery.
Z dlouhodobějšího hlediska nemusí ale jít o jednosměrnou jízdenku pro Čechy a Slováky. „V první fázi jde především o rozšíření nabídky. To vyžaduje budování obchodních týmů, které jsou schopné spolupracovat s hotely, penziony a s dalšími partnery v jednotlivých zemích. Zatím se soustředíme hlavně na posilování nabídky pro stávající zákazníky, ale do budoucna nelze vyloučit ani další formy lokální přítomnosti,“ říká Tomáš Sýkora. Do interních změn patří třeba to, že slovenský Zľavomat je už nyní více řízen z českého zázemí.
Nejen číslo pět žije. O Genesis Capital, firmě sídlící ve vile na pražských Vinohradech, slyšel dosud z lidí mimo byznys málokdo. Přitom se má čím chlubit. Fond číslo pět, který za Genesis Capital podíl ve Slevomatu drží, má objem 270 milionů s výhledem na 295 milionů eur.
Tahle akvizice byla jeho první a celkem ho má naplnit dvanáct až patnáct dalších. Celkově má Genesis ve svých fondech zaparkovaných 28 investic. „Slevomat není výjimečný velikostí, ale spíše popularitou a významem,“ doplňuje partner Genesis Capital Ondřej Vičar. Horizont, po který budou Slevomat rozvíjet, odhaduje na pět až sedm let.
Mimochodem, ve svém třetím fondu Genesis nyní dokončuje zajímavý exit; jde o maďarskou skupinu Entertainment Group provozující v Evropě síť zábavních parků.
Žádný z fondů Genesis za 25 let nikdy objemově neklesal, naopak v posledních deseti letech nastal exponenciální růst. „Na jaře budeme mít už pět živých fondů, což je minimálně v tomto regionu neobvyklé. Bezprecedentní pak je, že v těch fondech bude investovat bezmála 30 institucionálních investorů, jako jsou pojišťovny, banky či důchodové fondy. Půjde o nejrobustnější institucionální private equity od Baltu k Jadranu, to znamená v celé střední Evropě,“ doplňuje Ondřej Vičar.
Slevomat je prý jednou bude opouštět ještě silnější a větší, než jaký je teď. Pravděpodobně půjde o velkého středoevropského hráče s potenciálem dalšího růstu. Světové fondy by měly zbystřit. __
Převzetí Slevomatu mají v Genesis Capital na starosti Investment Director Tomáš Sýkora (na snímku na předchozí stránce vlevo) a partner společnosti Ondřej Vičar (na snímku vpravo).
Genesis Capital
Skupina fondů private equity Genesis Capital se zaměřuje na podporu růstu malých a středních firem ve střední Evropě. Od roku 1999 se podílela na sedmi fondech s objemem přes 550 milionů eur, které investovaly do více než 90 podniků. Investory jsou přední evropské finanční instituce a investiční skupiny.