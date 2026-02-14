V euforii po druhé světové válce a pádu komunismu vznikly chyby, jsme připraveni měnit světový řád, řekl Rubio
- Ministr zahraničí USA Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci uklidňuje Evropu: zdůrazňuje, že USA si Evropy váží jako klíčového spojence a chtějí postupovat společně.
- Téma „reformy světového řádu“: podle Rubia je potřeba upravit mezinárodní uspořádání a roli institucí.
- Ukrajina a Rusko: Rubio říká, že Washington stále neví, zda to Moskva s ukončením války myslí vážně, a avizuje další jednání v úterý.
Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci. USA jsou podle něj připraveny reformovat světový řád i samy, raději by to ale udělaly s Evropou, která je jejich ceněným spojencem a nejstarším přítelem. Rubio rovněž řekl, že USA stále neví, zda to Rusové myslí se snahou o ukončení války na Ukrajině vážně.
Rubiův projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci byl očekáván s napětím. Loni se Evropa stala v projevu amerického viceprezidenta J. D. Vance terčem ostré kritiky kvůli údajně špatnému stavu demokracie a omezování svobody slova. Podle šéfa konference Wolfganga Ischingera nakonec Evropanům přinesl Rubiův projev úlevu. Ministr v něm mnohokrát zopakoval, že Spojené státy si Evropy jako spojence váží a chtějí postupovat společně.
V úvodu projevu Rubio připomněl společnou historii Spojených států a Evropy a ocenil transatlantické spojenectví. Kritizoval ale, že v "euforii" po druhé světové válce a pádu komunismu se příliš mnoho pravomocí přeneslo na mezinárodní instituce, zatímco protivníci USA a Evropy jednali sobecky a nedodržovali pravidla.
Spojené státy jsou podle ministra zahraničí nyní připraveny napravit minulé chyby a vybudovat nový mezinárodní řád i samy, dávají ale přednost tomu, aby na tom s nimi Evropa spolupracovala. Starý světový řád, který vybudovaly USA a Evropa společně, přitom není podle Rubia třeba zcela opustit, ale jen reformovat.
Rubio zdůraznil, že si USA nepřejí, aby jejich spojenci byli slabí, protože to oslabuje i Spojení státy. Společně se naopak dokáží Evropa a USA bránit svým nepřátelům. V závěru své řeči šéf americké diplomacie označil Evropu za "ceněného spojence a nejstaršího přítele", s nímž se USA chtějí vydat na cestu "nové prosperity". Evropa by podle něj měla být hrdá na své dědictví, ze kterého vycházejí i Spojené státy. Řekl dokonce, že USA "budou vždy dítětem Evropy".
V krátké debatě s šéfem konference Ischingerem po konci projevu Rubio na dotaz k Ukrajině uvedl, že Spojené státy stále neví, jestli to Rusové myslí se snahou o ukončení války na Ukrajině vážně. V dosavadních jednáních se podle něj podařilo vyřešit řadu otázek, ty nejtěžší ale stále zůstávají. V úterý bude podle Rubia další schůzka k Ukrajině, i když zřejmě v jiném složení než dosud. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání ruské invazi, Spojené státy se snaží zprostředkovat mír.