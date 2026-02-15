Tenhle člověk nemá být diplomat, říká Ludwig o Macinkovi a popisuje agresi voličů Motoristů
- Podnikatel Petr Ludwig v pořadu FLOW vysvětluje, proč zveřejnil kontroverzní výroky lídrů Motoristů.
- Varuje, že český digitální prostor ovládají algoritmy, které polarizují společnost a nahrávají ruským silám.
- Kritizuje neschopnost sebereflexe v politice, Petr Macinka podle něj kvůli své minulosti nemá zastupovat stát navenek.
Podnikatel a spisovatel Petr Ludwig v pořadu FLOW mimo jiné odkrývá pozadí svých konfliktů s hnutím Motoristé sobě. Popisuje výhrůžky násilím od Filipa Turka i důvody, proč zveřejnil antisemitské a vulgární výroky ministra Petra Macinky z roku 2023.
Macinka v nich tehdejšího předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského označil za „absolutní hovado“ a vytahoval údajný židovský původ jeho otce v souvislosti s kolaborací.
„Nasdílel jsem jeho staré komentáře a čekal jsem, že se Petr Macinka omluví. On ale ani na vteřinu nezapochyboval a nepřiznal chybu. To je v politice signál problému. Umění omluvit se mi dnes v politice strašně chybí,“ tvrdí Ludwig v rozhovoru. Podle Ludwiga člověk s takovým rejstříkem a neschopností sebereflexe nemá zastupovat Českou republiku navenek. „Tenhle člověk prostě nemá být nejvyšší diplomat,“ dodává rezolutně.
Sprosté urážky a auto na profilovce
Střet s Motoristy pro Ludwiga nezůstal jen v rovině výměny názorů. Popisuje vlnu agresivity ze strany jejich sympatizantů, psal mu prý i Filip Turek osobně.
„Do inboxu mi přišly tisíce zpráv. Člověk otevře zprávy a hned pozná voliče Motoristů – často mají v profilové fotce auto a píšou sprosté urážky s mnoha překlepy,“ popisuje Ludwig, který se ve své poslední knize zabývá umělou inteligencí. Ta podle něj už dávno není jen technologickým ani ekonomickým tématem. Zásadně ovlivňuje právě i politiku, bezpečnost státu a kvalitu veřejné debaty.
„To, co dnes vidíme na sociálních sítích, je teprve začátek. AI boti už reálně ovlivňují diskuse, polarizují společnost a posilují nedemokratické síly,“ říká Ludwig. Zatímco technologický vývoj postupuje exponenciálně, reakce politiků podle něj zůstává pomalá. „Evropa tenhle závod prohrává. Většina klíčových technologií vzniká v USA nebo v Číně a my jen přihlížíme.“
Štít demokracie a ruský vliv
Právě obava z manipulace veřejného mínění vedla ke vzniku iniciativy Štít demokracie, kterou Ludwig spoluzakládal. „Naším hlavním tématem je ruský vliv na sociálních sítích a využívání AI k ovlivňování politických debat. Nešlo nám o jedny volby, ale o dlouhodobou obranu demokratického prostoru,“ vysvětluje.
Ludwig se v rozhovoru pro FLOW vyjádřil také k roli prezidenta Petra Pavla. „To, co se stalo kolem Petra Macinky, byla forma vydírání. A je dobře, že to prezident řekl veřejně. Kdo Petra Pavla zná, ví, že to není vyhrocený člověk. Pokud uznal za nutné jít s tím ven, ukazuje to, jak vážná situace je,“ míní Ludwig.
Proč se rozhodl komentáře Motoristů zveřejnit? A jak moc českou politiku ovlivňuje AI a kam to půjde dál? Další z témat, která probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW. Podívejte se ve videu v článku.