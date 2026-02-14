Skutečná éra AI teprve nastane. Tihle hráči ji budou v potu a krvi stavět, výsledek uvidíme na burze
- Současné burzy upřednostňují komoditní pravěk před inovacemi.
- Softwaroví giganti čelí dočasným propadům, což spekulantům otevírá nový svět.
- Klíčovým hybatelem budoucích zisků budou masivní investice do AI infrastruktury.
Co říkají burzy o současném pohledu investorů na svět? V kostce něco o návratu k ekonomickému pravěku a strukturálnímu neandrtálství. Namísto vzletných myšlenek, idejí a novátorství všeho druhu nastává opět doba železa, proudu a nuzných nákupů v diskontních prodejnách. Vždyť si to vezměte: čtyři letos nejméně výkonné sektory na burze se jmenují následovně: software, inovativní finance, inovace a top technologie.
Naopak nejvíce vydělávají: energetika, transport, nezbytná spotřeba a kovy spolu s těžbou. Na první pohled jde o chmurný obrázek světa implodujícího do svých konzervativních základů. A to ještě kvůli vám mluvím eufemisticky. Naštěstí je nám jasné, že každé takové období je jen temnou iluzí, protože nakonec vždycky zvítězí pokrok. Anebo optimismus či snad chamtivost. Je to jedno, vše vede stejným směrem.
Každý takový poklesek nebo statisticky vzato odchylka od dlouhodobého trendu je pochopitelně pro spekulanty vítaná, protože otevírá ziskové příležitosti. Dominantním tématem burzovních diskusí je intenzita a rychlost kanibalizace současných byznysmodelů softwarových firem umělou inteligencí. To je současně důvod propadů velkých jmen včetně ikon, jako jsou Palantir, Salesforce nebo třeba Microsoft.
Výprodej v plném proudu
Vezměme si třeba poslední zmiňovanou akcii. Od loňského října, kdy dosáhla historického vrcholu, ubrala už kolem pětadvaceti procent a aktuálně se obchoduje při P/E kolem 25násobku zisku. Poslední výsledky vykázaly sedmnáctiprocentní růst tržeb a šedesátiprocentní růst čistého zisku. Do druhé misky si připravíme akcie Tesly. Poslední výsledky oznámily tříprocentní pokles tržeb a jedenáctiprocentní pokles provozního zisku, což zcela odpovídá poměrům v automobilovém byznysu, ve kterém Tesla už navíc nehraje někdejší roli technologického evangelisty, na kterou jsme byli zvyklí v minulých letech.
Akcie Tesly se přitom obchodují při P/E na úrovni 385násobku zisku. Jsou tedy patnáctkrát dražší než akcie Microsoftu. I kdyby Elon Musk sdílel ředitelské křeslo s pánem Bohem, jen těžko se lze ubránit dojmu, že investorská story automobilky je prozatím už odžitá. Přesně v opačné pozici může být Microsoft právě spolu s – ano, razantní – konkurencí obléhající horu zisků jménem technologie zítřka. Není to snad valuačně trochu nefér?
Ale život sám není vždycky fér a o tom dnešní text nebude. Naopak bude o tom, kam se rozlije a nakolik se znásobí zhruba 600 miliard dolarů, které hodlají technologičtí lídři nalít do infrastruktury AI pro rozvoj svých budoucích služeb. Zemědělskou optikou se má totiž situace tak, že technologové nyní sázejí, aby v příštích letech (ano, technologické cykly jsou od těch zemědělských poněkud odlišné) sklidili. Dnes se podíváme na pět akcií firem, které právě otevírají své brány, aby do nich mohly vjet nákladní vozy s penězi velkých hráčů a mohly se spustit ty nejambicióznější projekty všech dob, což se pochopitelně odrazí i v akciových kurzech. Nadsázka je namístě jen zčásti.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!