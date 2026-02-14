Evropská stíhačka FCAS jde k zemi. Macron ji zkouší zachránit, Merz už pokukuje po alternativě
- Projekt evropské stíhačky šesté generace FCAS je podle Politico na pokraji kolapsu kvůli vleklým sporům mezi Dassaultem a Airbusem.
- Francie se snaží program zachránit, pro prezidenta Macrona by jeho konec znamenal politické selhání.
- Německo zvažuje rozdělení projektu, odchod z FCAS nebo připojení ke konkurenčnímu programu GCAP.
Projekt takzvaného systému vzdušného boje budoucnosti FCAS, tedy snahy o vznik evropského bojového letadla šesté generace, na němž se podílejí francouzský Dassault Aviation, německý Airbus a španělská společnost Indra, je na pokraji kolapsu, uvedl server Politico. Odvolává se přitom na informace čtyř evropských úředníků působících v Berlíně a Paříži.
„Oznámení o ukončení projektu je pravděpodobnější než zpráva o jeho obnově,“ řekl podle serveru úředník blízký francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Podobně se vyjádřil také nejmenovaný francouzský poslanec, který se zabývá obrannou politikou. „FCAS je mrtvý, všichni to vědí, ale nikdo to nechce říct,“ řekl zákonodárce.
Neúspěch programu na stavbu stíhačky šesté generace, doprovodných dronů a společného datového cloudu by znamenal pro prezidenta Macrona velké politické selhání. Podle francouzských úředníků si je toho Macron vědom a za záchranu projektu tvrdě bojuje.
Spor o kompetence a technologie
Francouzský prezident spustil projekt FCAS v roce 2017 společně s tehdejší německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Program je však již téměř rok paralyzován kvůli vleklým průmyslovým sporům mezi společnostmi Dassault Aviation a Airbus ohledně jednotlivých kompetencí, technologií a rozdělení práce. Dosažení dohody se zatím jeví jako nepravděpodobné.
Francie veřejně deklarovala svůj zájem na tom, aby projekt pokračoval. „Děláme vše, co je v našich silách, abychom se pokusili tento program zachránit. Uvidíme, jak se nám to podaří,“ řekl tento týden novinářům nový šéf francouzské agentury pro nákup zbraní Patrick Pailloux.
Podle informací Politico však německý kancléř Friedrich Merz již zvažuje další možnosti. Ve hře je rozdělení projektu na dva národní letouny nebo úplný odchod Německa z projektu FCAS. Berlín měl také zvažovat možnost připojení se ke konkurenčnímu britsko-italsko-japonskému programu GCAP. Podle italského deníku Corriere della Sera je premiérka Giorgia Meloniová otevřená tomu, aby se Německo projektu účastnilo.
Přestože Paříž i Berlín stále oficiálně vyjadřují společný zájem o pokračování spolupráce, neshody v klíčových otázkách se nedaří překonat ani po uplynutí několika stanovených termínů.