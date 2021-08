Splnil se mi sen každého privátního bankéře | E15.cz

Jaký sen se vám konkrétně splnil?

Jde hlavně o to, že můžu klientům s klidným svědomím a vlastně radostí nabídnout individuálně to nejlepší právě po ně. Mám teď podstatně širší nabídku investičních produktů napříč celým finančním trhem. Právě nezávislost na jedné konkrétní bance nebo investiční společnosti mi dovoluje vybrat ta nejvhodnější řešení, aby mnou spravovaný, dlouhodobě nabývaný majetek byl pro klienta maximálně prospěšný, ochráněný a přiměřeně zhodnocený.

Takže změna k lepšímu?

Po pěti letech u K a Partneři můžu říct, že vedení firmy se o nás stará tak, jak se o tom může každému bankéři jen zdát. Pravidelně se setkáváme s majiteli nebo výkonnými zástupci investičních společností nebo emitentů investičních produktů, jsme v kontaktu s předními odborníky na ekonomii nebo finance a v neposlední řadě všechny naše investiční produkty a příležitosti dlouhodobě prověřujeme. Díky skvělému týmu asistentek mám klid na práci a téměř většinu času věnuji klientům.

V privátním bankovnictví jste pracoval řadu let. Proč jste se rozhodl pro změnu?

Jsem vlastně velmi konzervativní a pragmatický člověk, který nemá změny moc rád. Ale když jsem se před pěti lety rozhodl odejít z jedné velké české banky, bylo to docela jednoduché. Jak bylo řečeno v jednom českém filmu: „Už tu s vámi nejsem rád“. Když děláte práci, která vás z větší poloviny netěší, nebo pracujete s kolegy, se kterými už vlastně nechcete pracovat, je čas na změnu. Nyní vím, že to bylo nejlepší pracovní rozhodnutí v mém životě, protože dnes jsem v týmu kolegů, kteří jsou nejen odborně i pracovně velmi úspěšní, ale i lidsky příjemní lidé.

Jak si můžeme představit vaši pracovní náplň privátního poradce?

Aktuálně se starám o několik desítek spokojených klientů, kteří jsou jak z privátního, tak korporátního sektoru nebo segmentu municipalit. I pro ně se dá sestavit portfolio dle jejich představ buď velmi konzervativní, vyvážené nebo dynamické s velmi zajímavým výnosem, nutnou diverzifikací a s ohledem na přijatelné riziko.

V bance jste pracoval 25 let, co vám to dalo?

Prošel jsem různými pozicemi a dalo by se říct, že i několika profesemi. Od mého původního povolání správce IT systémů, přes obchodní pozici a vedení backoffice týmu až po řízení menších či větších poboček. Bavilo mě s mými kolegy řešit někdy i velmi složité finanční požadavky klientů z privátního i korporátního businessu, nebo i specifické požadavky obcí a měst.

Vaše práce je hodně náročná, jakým způsobem relaxujete?

Pro mě je důležité, abych byl spokojený také v osobním životě a uměl dobíjet baterky. V mém případě je to na prvním místě rodina a pak hory a kopce. Jako se třicet let věnuji financím, tak stejnou dobu chodím po horách. Ono totiž vyjít na stejný kopec je pokaždé jiné, závisí to na vybavení, počasí i na tom, s kým tam jdete. V horách i v mé práci se rozhoduji, hledám řešení, abych zdolal naplánovanou cestu nebo ji korigoval, případně odložil na pozdější dobu. Právě to mě nabíjí do další práce, která mě v současné době velmi těší.

Autor: K a Partneři a.s.