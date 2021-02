Kvůli přibývajícím kauzám firem s takzvanými prašivými dluhopisy připravuje ministerstvo financí změnu podmínek pro emise bondů. Týká se to hlavně menších emisí do 25 milionů korun. V jejich případě zatím nemusejí emitenti investorům o sobě sdělovat téměř nic. Právě to se má změnit. Vyplývá to z vládního návrhu, kterým se mají změnit některé zákony o rozvoji kapitálového trhu. Návrh čeká na projednání ve sněmovně.