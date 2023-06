Tanec kolem 60 miliard. Věřitelé Sberbank dychtí po svých penězích, vyplácet se ale zatím nebude | e15.cz

Někteří z větších věřitelů padlé Sberbank se začínají aktivně hlásit o své peníze. Motivací jsou vyšší desítky zdánlivě bezprizorních miliard korun v kase získané z prodeje majetku likvidované banky, stejně jako vysoká inflace v Česku, která jim měsíc co měsíc jejich pohledávky dramaticky znehodnocuje. Své peníze tak žádají zpět co nejrychleji formou takzvaného částečného rozvrhu. V jeho rámci se věřitelé mohou dostat ke svým penězům ještě před ukončením insolvenčního řízení. Podle insolvenční správkyně by věřitelé na své pohledávky mohli dosáhnout během podzimu. Potřebný návrh ale zatím nebyl podán.