Tříleté hypoteční fixace ovládly trh. Sázka na brzký pokles sazeb ale nemusí vyjít

Půjčky na bydlení v příštích letech, a to ani ve střednědobém horizontu, výrazněji nezlevní a hypoteční byznys oproti letošnímu boomu značně zvolní. Nedává proto příliš velký smysl, aby zájemci o hypotéku sázeli na krátkodobé fixace úvěrů v očekávání, že tak úvěr relativně brzo a výrazně levněji refinancují. Na konferenci Česko 2025: Bankovní republika to řekl šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný.

„Jsem nesmírně překvapený počtem lidí, kteří si v současnosti berou tříleté fixace. Nespoléhal bych na to, že za tři roky budou sazby výrazně nižší,“ uvedl šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný. Argumentuje především značnou nejistotou finančních trhů, pokud jde o další vývoj inflace a kroky centrální banky. „Mezibankovní sazby poslední tři čtyři týdny rostou, a prozrazují tak rostoucí nervozitu trhů z toho, že udržet inflaci na cíli bude relativně těžké,“ dodal Spurný.

Finanční situace řady domácností, které ještě před pár lety bez problémů vycházely s penězi, se podle něj výrazně proměnila. A to i přesto, že se mzdy v mnoha oborech upravily o inflaci. „Některé domácnosti ze střední třídy, které dříve pokrývaly své výdaje bez nutnosti si brát úvěr, se dostávají do situace, kdy musí své deficity financovat půjčkou,“ upozorňuje Spurný s odkazem na vývoj spotřebitelských půjček v bance, kterou vede. „Nemyslím si proto, že by tito lidé byli v situaci, kdy by si chtěli brát velký závazek,“ zdůrazňuje šéf Monety.

Podle Spurného letošní tempo růstu hypoték, kdy se podle dat České bankovní asociace (ČBA) oproti loňsku objem úvěrů zvyšuje takřka na dvojnásobek, výrazně oslabí. „Když se podíváme na velikost trhu, Česko letos absorbuje kolem 200 až 220 miliard nových hypoték, což prakticky znamená, že se trh vlastně zmenšuje, protože zatímco byla průměrná hypotéka ještě nedávno kolem 3,5 milionu korun, teď je prakticky na čtyřech milionech,“ připomíná Spurný. Letošní vývoj peněz rozpůjčovaných na bydlení zatím míří silně vzhůru – objem hypoték od ledna do září vzrostl podle dat ČBA zhruba o devadesát procent.

Vývoj se přitom opírá právě o Spurným kritizované krátkodobější fixace. Podle údajů ČNB bylo například v červenci celkem 89 procent všech nových hypoték na bydlení poskytnuto s fixací úrokové sazby do tří let. „To je dosud nevídané maximum. Až do loňského roku byly krátkodobé fixace úrokových sazeb málo využívané, jejich podíl se pohyboval mezi deseti a dvaceti procenty,“ zdůrazňuje expert portálu Stavebky.cz Petr Kielar. Podle něj tento stav bankám vyhovuje. „S poklesem úrokových sazeb lze očekávat změnu. Klienti budou mít zájem o delší fixace, dá se ale očekávat, že pro banky by takové úvěry byly zatíženy příliš vysokým úrokovým rizikem,“ upozorňuje Kielar.

Právě pokles úrokových sazeb se ale může zadrhnout, a to i podle centrálních bankéřů. Aktuální základní sazba ČNB na úrovni 4,25 procenta totiž může dále klesat už jen pozvolna. „Na konci příštího roku vidím sazbu zhruba v rozpětí tří až tří a půl procent,“ uvedl na konferenci Česko 2025: Bankovní republika viceguvernér ČNB Jan Frait. „Prostor pro další snižování tu je, ale zužuje se,“ podotkla viceguvernérka Eva Zamrazilová. A zdůraznila, že pro ni osobně bude při dalším rozhodování o sazbách klíčová obezřetnost.

Odborníci očekávají, že se průměrné hypoteční sazby v ročním výhledu budou pohybovat mezi 4 a 4,5 procenta. „Pokud se dostaneme pod čtyři procenta, bude to zřejmě v horizontu dvou let,“ myslí si hypoteční expert firmy Broker Trust Libor Vojta Ostatek. Podle říjnových statistik Hypomonitoru České bankovní asociace se letošní, byť jen mírné zlevnění hypoték projevilo v masivním nárůstu půjček. Během září například domácí finanční domy rozpůjčovaly na bydlení přes 24 miliard korun, což je o osmdesát procent více než ve stejném měsíci loňského roku.