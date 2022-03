Úschovy advokátů ve Sberbank má částečně pokrýt profesní pojištění právníků, míní ČNB | E15.cz

Šance klientů domoci se plné výše finančních úschov u advokátů, kteří měli účty ve Sberbank, jsou malé. Česká národní banka, která Sberbank CZ odebrala bankovní licenci, se záležitostí zabývat nebude. Odkazuje na profesní pojištění právních kanceláří a na Garanční systém finančního trhu. Velké naděje nemohou klienti advokátů vkládat ani do případného insolvenčního řízení se Sberbank CZ, které by zřejmě trvalo několik let a uspokojilo je pouze částečně.