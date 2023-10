Fair Credit Czech chce do insolvence. Byznys stopnul exekuční příkaz | e15.cz

Úvěrová společnost Fair Credit Czech na sebe v závěru října podala insolvenční návrh. Důvodem je podle slov firmy především skutečnost, že od konce letošního září byl na společnost vydán Obvodním soudem pro Prahu 10 exekuční příkaz. Firma teď nemůže provozovat svůj byznys, tedy poskytovat nové spotřebitelské půjčky, a zároveň nemůže nakládat se svými účty a platit tak své závazky. Fair Credit Czech byl ještě v loňském roce součástí společnosti Concord Financial Holding. Ta zastřešovala také další firmy v někdejším holdingu Fair Credit, který původně tvořil větší skupinu ovládanou byznysmenem Martinem Nejedlým. Firma jen během října před podáním insolvenčního návrhu třikrát změnila majitele.

„Dlužník (Fair Credit Czech – pozn. red.) má za to, že vedení předmětné exekuce je protiprávní, když nebyly splněny podmínky nařízení exekuce. O exekuci se dlužník dozvěděl dne šestého října 2023, když došlo k postižení jeho bankovních účtů,“ uvádí v insolvenčním návrhu podaném v závěru října jednatel Fair Credit Czech Jaroslav Ptáček. Ten je zároveň podle Evidence skutečných majitelů většinovým vlastníkem firmy eMedic Global SE, která společnost aktuálně vlastní.

„Neoprávněná exekuce má negativní dopad na činnost dlužníka,“ dodává Ptáček s odkazem na nemožnost poskytování spotřebitelských úvěrů, odchody obchodních zástupců nebo ztrátu zákaznického kmene. Podle Ptáčka firmě vzniká nemožností poskytovat úvěry denní ztráta 2,2 milionu korun a firma prý již dluží i za běžné provozní náklady. „Je předpoklad, že nebudou uhrazeny ani mzdy,“ dodává v návrhu Ptáček.

Firmu od loňského roku vlastnila společnost Ekonprofi. K prodeji Fair Credit Czech mimo struktury Fair Credit došlo v době vrcholící krize tohoto holdingu, který čelil kulminující hrozbě platební neschopnosti. Jako jediná ve skupině měla přitom právě firma Fair Credit Czech licenci od České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů, mohla tedy jako jediná dále provozovat úvěrový byznys. Díky tomu byla pověstným zlatým vejcem skupiny.

První zprávu o změně majitele tehdy přinesl portál Seznam.cz. Ten letos v červenci publikoval názor insolvenčního správce Concord Financial Holding Ladislava Tetery, že „únik“ Fair Credit Czech z holdingu Concord by měl být předmětem „intenzivního forenzního šetření“.

Jak uvádí obchodní rejstřík, 12. října firma přešla z Ekonprofi na společnost Rosebary Capital, o týden později se stala jejím vlastníkem Rosebary Capital & Investments, o další týden později firmu získala eMedic Global. Jejím členem představenstva je taktéž jako v případě Fair Credit Czech Jaroslav Ptáček. Podle Evidence skutečných majitelů je Ptáček zároveň jejím většinovým vlastníkem, vedle něho figuruje jako spoluvlastník zbývajícího podílu Kateřina Barandunová.

Z posledních dostupných výsledků za rok 2021 vyplývá ztráta firmy převyšující sto milionů korun. Už z minulých let měla firma nahromaděnou ztrátu převyšující 160 milionů korun. Z dokumentu zároveň vyplývají dluhy v celkovém objemu takřka 900 miliionů korun. Audit firmy už tehdy upozornil na to, že vzhledem k opakujícím se ztrátám existuje „materiální nejistota týkající se nepřetržitého trvání podniku“. Někdejší majitel firmy Fair Credit Czech, společnost Concord Financial Holding, je od letošního srpna v konkurzu.