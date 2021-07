Soutěž Zlatá koruna ocenila nejlepší finanční produkty roku 2021 | E15.cz

Koronavirus letošní soutěž finan- čních produktů nikterak nezmenšil ani výrazně nezměnil. Přitom si ale bohužel vybral daň nejvyšší: zemřel dlouholetý předseda Rady Finanční akademie Zlaté koruny profesor Michal Mejstřík. Porotu odborníků proto nově řídí prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Záštitu nad celým projektem opět převzali guvernér České národní banky Jiří Rusnok a ministryně financí Alena Schillerová. Ta k soutěži mimo jiné řekla: „Orientace v problematice peněz a rodinných financí se právě v době, jako je tato, stává ještě důležitější občanskou dovedností. Podporuji každý seriózní projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti a popularizaci tohoto tématu. Patří sem i Zlatá koruna, která umožňuje jednotlivé produkty navzájem porovnávat a pomáhá tak lidem vyznat se v často spletitém světě finančního trhu.“

Finanční sektor je stabilní

Guvernér ČNB Jiří Rusnok ocenil stabilitu tuzemského finančnictví: „Náš finanční sektor vstoupil do koronakrize jako dobře kapitálově vybavený a vysoce odolný vůči šokům. Jeho rezervy spolu s vysokou likviditou mu umožnily bez problémů přestát dosavadní dopady pandemie. Oceňuji také pružnost, s jakou se finanční sektor dokázal s krizovou situací vypořádat, a jak vstřícně zareagoval na potřeby svých klientů.“

Bohužel, vzhledem k pandemickým opatřením se vyhlášení výsledků soutěže ani letos nemohlouskutečnit prostřednictvím osobního setkání na tradičním slavnostním galavečeru.

Nejúspěšnější banky

Nejvíce, celkem devět ocenění letos získaly Česká spořitelna a Moneta Money Bank. Česká spořitelna ale dosáhla výše z pohledu „olympijského“ bodování, když Zlatou korunu získala ve čtyřech kategoriích. Moneta Money Bank si opět drží postavení technologického inovátora, když ve dvou kategoriích, Online aplikaci a Ceně veřejnosti, „vybojovala“ čtyři medaile s produkty Nová Internet Banka a Aplikace Moneta Smart banka.

Zájem se soustředí na online aplikace

Jako obzvlášť cenné hodnotí finanční experti vítězství v kategorii Online aplikace, jejíž význam díky přesunu distribuce do samoobslužného modelu stále stoupá. Loňského vítěze v této kategorii Monetu letos vystřídala Air Bank s aplikací My Air. Stříbrná a bronzová koruna v Online aplikacích patří společnosti Moneta Money Bank s její Aplikací Moneta Smart Banka a s Novou Internet Bankou. „Již opravdu nestačí poskytovat základní bankovní služby. Klienti už nejen chtějí, ale skutečně potřebují víc. Třeba mít různé funkce ať už bankovního, či nebankovního charakteru pohromadě na jednom místě, v jedné aplikaci a online. A dva koronavirové roky s lockdowny to ještě akcelerovaly,“ řekl k obsahu vysoce sledované kategorie ředitel a zakladatel projektu Zlatá koruna Pavel Doležal.

Umístění v Online aplikacích komentuje i Dominik Stroukal, hlavní ekonom Pla- tební instituce Roger, člen katedry ekonomie VŠ CEVRO institut a člen Finanční akademie Zlaté koruny: „Výsledek soutěže v této kategorii je zajímavý i tím, že první Air Bank a Moneta na druhém a třetím místě míří pod stejného majitele. Nově vzniklý, třetí největší bankovní dům na českém trhu by tak obsadil všechny tři stupně vítězů.“ V kategorii Novinka roku Finanční akademie Zlaté koruny nejlépe ohodnotila hlasové ovládání mobilního bankovnictví, což opět potvrzuje digitální vyspělost Air Bank a aktuální příklon k co nejjednodušším, přívětivým produktům.

Spoření umí Česká spořitelna, účty Equa bank

První místo hned ve čtyřech kategoriích si ze soutěže odnáší Česká spořitelna. Za Hypotéky, Cenu za společenskou odpovědnost, se společností Česká spořitelna – penzijní společnost za Penzijní spoření (produkt Penzijní spoření s ČS) a se společností Stavební spořitelna České spořitelny za Stavební spo- ření (produkt Stavební spoření od Buřinky v Georgi). Druhou nejúspěšnější bankou se třemi Zlatými a třemi Stříbrnými korunami se letos stala Equa bank, která si drží nejlepší umístění v kategorii Účty. V Ceně podnikatelů vystřídala mBank. I v další kategorii účtů, tentokrát spořicích, získala zlato za nejlepší spořicí účet (Spořicí účet HIT). Stříbro získala v Ceně veřejnosti s produktem Běžný účet zdarma a bez podmínek, v Bankovních úvěrech a v Podnikatelských účtech.

FinTech – trendy v digitalizaci finančních služeb

V kategorii Obchodování s cennými papíry letos vyhrála Patria Finance. „Už jen za účelem uchování kupní síly je dnes nutné investovat, protože čistě spořením se na rozdíl od dob minulých už jen chudne. Investiční platformy, které se umisťují v této kategorii na stupních vítězů, nabízejí v České republice opravdu příznivý poměr nabízených služeb a úrovně poplatků. Investování je rizikovější než spoření. Bez rizika už ale kupní sílu svých peněz neuchráníme,“ tvrdí Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, člen Národní ekonomické rady vlády a člen Finanční akademie Zlaté koruny.

V letošním ročníku FinTech „bojovalo“ 14 projektů z oblasti finančních služeb. Hodnotila je FinTech akademie Zlaté koruny složená ze 74 porotců, která posuzuje hlavně aktuální trendy na poli technologií, digitalizace a inovace finančních služeb, uživatelskou zkušenost (UX) a udržitelnost. V této progresivní kategorii se raduje z prvenství Mutumutu - online životní pojištění, které klienty odměňuje za zdravý životní styl.

Sektor pojištění

V sektoru pojišťovnictví získala celkem pět ocenění Kooperativa pojišťovna. V těsném závěsu je Česká podnikatelská pojišťovna. Tradičně je i letos vysoce hodnocena Allianz pojišťovna, která má stejně jako vloni dvě Zlaté koruny. Prvenství obsadila jak v kategorii Životní, tak Neživotní pojištění.

Hlasování veřejnosti

V anketách Cena veřejnosti a Cena podnikatelů (produkty pro malé a střední podnikatele), ve kterých hlasuje veřejnost, hned třikrát bodovala Moneta Money Bank následovaná Equa bank se dvěma cenami. V Ceně za společenskou odpovědnost byla na prvních dvou místech úspěšná Česká spořitelna, třetí místo obsadila Československá obchodní banka se svým projektem ČSOB pomáhá regionům.

„Vyhlášením vítězů končí jeden ročník, ale současně i další začíná. Před Finanční akademií bude stát nelehký úkol, aby byla schopna i nadále komplexně a objektivně hodnotit finanční produkty. I pokud se totiž naplní celosvětové úsilí a pandemii se podaří zkrotit, nejistota ohledně jejích dopadů nezmizí. Otázky míry inflace, vývoje úrokových sazeb, udržitelnosti veřejných financí, stability finančních institucí nebo financování penzijního systému tak bude potřeba brát v úvahu ve větší míře, než tomu bylo v uplynulých letech,“ uzavírá předseda Rady Finanční akademie Petr Dvořák.

Aktuálně stále pokračuje inter- netový rádce Zlaté koruny Peníze v roušce na webových stránkách www.penizevrousce.cz vzniklý na začátku koronavirové pandemie, kde se zájemci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá ze světa financí.

Výsledky soutěže Zlatá koruna 2021:

Produkt Společnost

Nebankovní úvěry

Úvěry od Zonky Zonky Půjčka COFIDIS COFIDIS Kamali Home Credit

Obchodování s cennými papíry

WebTrader Patria Finance Patria Finance Fio e-Broker Fio banka eAtlantik - služby OCP ATLANTIK Finanční trhy

Leasing

ALD Flex ALD Automotive ČSOB Zelená Autopůjčka ČSOB Leasing Profi Auto Komerční banka

Životní pojištění

Allianz ŽIVOT Allianz pojišťovna FLEXI životní pojištění Kooperativa pojišťovna Životní pojištění NA PŘÁNÍ Kooperativa pojišťovna

FinTech

Mutumutu - online životní pojištění Mutumutu Portu Portu RIXO Rixo

Stavební spoření

Stavební spoření od Buřinky v Georgi Stavební spořitelna České spořitelny Stavební spoření online MONETA Stavební spořitelna Stavební spoření RSTS Raiffeisen stavební spořitelna

Penzijní spoření

Penzijní spoření s ČS Česká spořitelna – penzijní společnost ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnost Allianz PENZE Allianz penzijní společnost

Platební karty

ČSOB Premium Karta Československá obchodní banka EPB World Elite Metal Česká spořitelna Podnikatelská kreditka MONETA Money Bank

Podnikatelské účty

Fio podnikatelský účet Fio banka Podnikatelský běžný účet Equa bank Konto PRO podnikání MONETA Money Bank

Podnikatelské úvěry

Úvěr pro ženy podnikatelky se zárukou EIF MONETA Money Bank Podnikatelský profi úvěr Komerční banka Nová krev Česká spořitelna

Pojištění pro podnikatele

Pojištění podnikatelů a průmyslu Česká podnikatelská pojišťovna TREND Kooperativa pojišťovna SIMPLEX Česká podnikatelská pojišťovna

On-line aplikace

Mobilní aplikace My Air Air Bank Aplikace MONETA Smart Banka MONETA Money Bank nová Internet Banka MONETA MONETA Money Bank

Neživotní pojištění

Allianz MůjDomov Allianz pojišťovna Autopojištění NAMÍRU Kooperativa pojišťovna Autopojištění Combi Plus IV Česká podnikatelská pojišťovna

podkategorie Povinné ručení

Autopojištění NAMÍRU Kooperativa pojišťovna Autopojištění Combi Plus IV Česká podnikatelská pojišťovna Povinné ručení s digitální asistencí Generali Česká

podkategorie Cestovní pojištění

Cestovko od Directu DIRECT pojišťovna Cestovní pojištění UNIQA pojišťovna Cestovní pojištění Union pojišťovna

Podílové fondy

CPR Disruptive Amundi investiční společnost BNP Paribas Aqua BNP Paribas Asset Management Stock Small Caps Česká spořitelna

Bankovní úvěry

Půjčka Air Bank Air Bank Minutová půjčka Equa bank Online půjčka České spořitelny Česká spořitelna

Hypotéky

Hypotéka České spořitelny Česká spořitelna Hypotéka bez poplatků Hypoteční banka ČSOB Hypotéka Československá obchodní banka

Účty

Běžný účet zdarma a bez podmínek Equa bank Fio osobní účet bez poplatků Fio banka Běžný účet Air Bank Air Bank

podkategorie Spořicí účty

Spořicí účet HIT Equa bank Spořicí účet+ Banka CREDITAS Hello spoření Hello bank!

Novinka roku

Hlasové ovládání mobilního bankovnictví Air Bank ČSOB Drobné Československá obchodní banka Přihlášení do internetového bankovnictví QR kódem Air Bank

Cena podnikatelů

Podnikatelský běžný účet Equa bank ProfiPlán Generali Česká Kontokorentní úvěr Flexi Business MONETA Money Bank

Cena veřejnosti

Aplikace MONETA Smart Banka MONETA Money Bank Běžný účet zdarma a bez podmínek Equa bank nová Internet Banka MONETA MONETA Money Bank

Cena za společenskou odpovědnost 2021

Abeceda peněz od České spořitelny Česká spořitelna Komunitní grantový program Dokážeme víc od České spořitelny Česká spořitelna ČSOB pomáhá regionům Československá obchodní banka

Akademik roku Petr Zámečník

