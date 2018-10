Velká švédská banka se přesouvá do Finska. Chce být v eurozóně | E15.cz

Velikost finského bankovního sektoru se tento týden zdvojnásobila. Do země se totiž ze sousedního Švédska přesouvá velká banka Nordea. Jen její aktiva ve výši 670 miliard dolarů samy o sobě dosahují dvojnásobku finského hrubého domácího produktu.

Banka se ke kroku odhodlala hlavně kvůli postupu švédských regulátorů. Zároveň si přeje být uvnitř evropské bankovní unie. „Budeme v srdci Evropy. Podle mě je důležité, že budeme moci Evropu více ovlivnit,“ řekl Bloombergu generální ředitel banky Casper von Koskull, který před nástupem do Nordey vykonával několik důležitých funkcí v bance Goldman Sachs. Banka Nordea pod jeho vedením omezila aktivity na severský region, stáhla se z Lucemburska, Pobaltí i Ruska.

Příchod tak významné banky výrazně ovlivní celé finské finanční odvětví. Aktiva finančního sektoru nejsevernějšího člena eurozóny se po přechodu Nordey zvýší na 400 procent finského HDP. Nordea zároveň nahradí společnost Nokia na pozici největší společnosti na burze se sídlem ve Finsku.

Finský regulátor musel s příchodem nové banky zvýšit počet svých zaměstnanců o deset procent. Hlavní odpovědnost za Nordeu ale bude mít Evropská centrální banka sídlící ve Frankfurtu.

Banky: Zájem o hypotéky stoupl před jejich regulací o 20 až 30 procent

Přesun banky ze Švédska do Finska se může považovat za znak důvěry v bankovní unii eurozóny, uvedl šéf finské centrální banky a někdejší eurokomisař Olli Rehn. „Pro Finsko to znamená, že mu bankovní unie eurozóny poskytne víc pomoci v případě případných potíží,“ řekl Rehn finské veřejnoprávní televizi.

Odchod Nordey ze Švédska vyvolal obavy o postavení Stockholmu jako lokálního finančního centra. Švédští opoziční politici tvrdí, že odchod největší severské banky má na svědomí hlavně tvrdá politika, kterou proti finančnímu sektoru zaujala sociálnědemokratická vláda.

Nordea očekává, že se jí po přechodu do Finska podaří výrazně snížit náklady. Do února by úspora mohla dosáhnout až 1,2 miliardy eur. Navíc počítá s předvídatelnějším regulačním prostředím, než ve kterém působila ve Švédsku.