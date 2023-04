Equa bank ruší účty českým kryptosměnárnám | e15.cz

Dalo se to čekat. Když se sloučila Equa bank s Raiffeisenbank a na konci loňského roku převzala druhá jmenovaná půl milionu účtů klientů Equa bank, bylo jen otázkou času, než vůči kryptoměnám nepřátelská Raiffeisenbank začne hromadně vypovídat smlouvy firmám, které mají s kryptoměnami co do činění. A už se to děje.

„Equa bank byla poslední bankou, která nesla pochodeň a umožňovala plně legálnímu podnikaní s kryptoměnami, aby mohlo vůbec fungovat, tedy aby mělo v České republice přístup k bankovnictví,“ popisuje situaci ekonom z Metropolitní univerzity Praha Dominik Stroukal.

„Účet nám zrušili bez udání důvodu. Ještě nějakou dobu budeme fungovat normálně v rámci výpovědní lhůty. Pak plánujeme využívat služby platebních institucí či spořitelních družstev. Jisté je, že to bude dražší řešení. A nemusí být trvalé. Zašlápnuty mohou být ze strany regulátora i tyto instituce,“ popsal šéf směnárny Simple Coin Pavel Niedoba. Dodává, že se snažil plánované spojení Raiffeisenbank s Equa bank napadnout u antimonopolního úřadu, avšak neuspěl. Jeho společnost patří mezi nejdéle působící kryptofirmy v Česku, funguje od roku 2013.