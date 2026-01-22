Střídání v Partners Bance. Ředitel Ditz odchází, nahradí jej Borkovec
- V čele Partners Banky končí generální ředitel Marek Ditz, od 1. února ho nahradí spolumajitel skupiny Petr Borkovec.
- Změny se týkají i představenstva, posiluje se řízení rizik i každodenního bankovnictví.
- Banka pokračuje v růstu, má přes sto šedesát tisíc klientů a výrazně zvyšuje objem vkladů i úvěrů.
V Partners Bance se od 1. února změní vedení. Dosavadní generální ředitel banky Marek Ditz odchází, ve funkci ho nahradí spolumajitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.
„Po vzájemné dohodě jsme se s Markem Ditzem rozhodli ukončit naši spolupráci. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale po delší době jsme dospěli k závěru, že se naše další profesní směřování, vize a způsob fungování nepotkávají tak, aby dávaly smysl a vytvářely společnou energii pro další fázi rozvoje banky,“ uvedl Borkovec. Zároveň nevyloučil budoucí spolupráci na specifických projektech banky.
V představenstvu Partners Banky se uskuteční i další změny. Dosavadní ředitel oddělení risk managementu Tomáš Kořínek se posune do role místopředsedy představenstva a do představenstva banky bude povýšena Hana Wallenfelsová, která tak bude nově řídit celý úsek takzvaného daily bankingu včetně plateb a karet.
Skupina Partners spustila Partners Banku předloni v březnu. Banka měla na konci loňského roku 162 000 klientů a 41 miliard Kč vkladů. Nové klienty jí přivedlo také spuštění hypoték na jaře 2025. Na začátku tohoto roku překonalo úvěrové portfolio banky pět miliard Kč.
Finančně-poradenská společnost Partners Financial Services je na českém trhu od roku 2007.
