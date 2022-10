Moneta blokuje klientům přístup na přední burzu kryptoměn Binance | E15.cz

Investice do bitcoinu a spol. jsou pro majitele účtů v českých bankách opět o něco složitější. Jako poslední přišla s restrikcemi transakcí spojených s virtuálními měnami Moneta Money Bank.

S platností od 21. října začala Moneta omezovat veškeré platby směřující na globální kryptoměnovou burzu Binance. Ta je podle denně zobchodovaných objemů největší na světě.

„Naší prioritou vždy byla především ochrana našich klientů. Vzhledem k tomu, že v uplynulých týdnech došlo při platebních transakcích do směnárny Binance k růstu útoků internetových podvodníků na naše klienty, rozhodli jsme se po zvážení všech pro a proti blokovat všechny platby směřující do této společnosti,“ uvedla banka na svém blogu s tím, že jiných směnáren se opatření netýká.

Snaha o podvodné chování je ve světě kryptoměn poměrně častá, opakují se například pokusy o takzvaný phishing, tedy například zasílání falešných e-mailů vyžadujících zadání přístupových údajů k účtu na kryptoburze. Po jejich získání pak útočník konto „vyluxuje“. Na tyto praktiky upozorňují i další velké směnárny digitálních měn jako Coinbase či Kraken.

Samotná Binance klienty na podobné praktiky upozorňuje a radí vždy pečlivě zkontrolovat, z jaké domény investorům e-maily chodí, případně přes jakou URL se na burzu přihlašují. Radí také za žádných okolností nikomu neprozrazovat svá hesla.

Na možnou námitku, že tím Moneta klientům znemožňuje svobodné nakládání s penězi, firma reaguje argumentem o regulaci. „Jsme přísně regulovanou společností, na kterou se vztahují legislativní povinnosti vyplývající z naší bankovní licence. Ze zákona máme povinnost zasáhnout v případech, kdy by naše služby mohly být zneužity k ilegální činnosti,“ uvádí banka.

Bitcoin mohou mít problém koupit i klienti Air Bank

Moneta není jediným finančním domem v Česku, který komplikuje zákazníkům investice do digitálních měn. Loni vzbudila velkou nevoli mezi kryptoměnovou komunitou Air Bank.

Důvodem bylo zavedení automatického zamítání převodů financí směřujících na kryptoburzy. Air Bank podle své mluvčí Jany Pokorné musela v případě posílání prostředků na burzy typu americké Coinbase zareagovat na kroky své korespondentské banky Raiffeisen Bank International.

„Ta přijala rozhodnutí jakékoliv platby související s kryptoměnami z důvodu bezpečnosti nadále neprovádět, nejsme schopni toto jakkoli sami ovlivnit. Mrzí nás to, ale pokud bychom peníze přesto odeslali, i když víme, že nedojdou na cílový účet, tak by klient mohl i několik dnů čekat, než se mu peníze navrátí zpět. Proto klienty, jejichž plateb se to týká, na tuto novou skutečnost upozorňujeme přímo při zadání platebních údajů, aby mohli platbu vyřešit případně jiným způsobem a peníze neodesílali přes nás zbytečně,“ vysvětlila již dříve Pokorná.