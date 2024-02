Hypoteční trh se může roztočit. Bankovní sazby totiž na počátku února ostře klesly a půjčky na bydlení jsou tak nejlevnější za více než půldruhého roku. Vyplývá to z únorového Swiss Life Hypoindexu, podle něhož banky v tomto měsíci nabízely hypotéky za průměrnou sazbu 5,6 procenta. To znamená oproti lednu masivní pokles o bezmála čtyři desetiny procenta. Prakticky to znamená, že měsíční splátka na obvyklou modelovou hypotéku klesla o vyšší stokoruny. Primárním důvodem je klesající nákladnost zdrojů, ze kterých banky financují hypotéky, sázející na úrokovou „revoluci“ v České národní bance ve zbytku roku.

„Trendem bank je zlevňování zejména nejkratších fixací na jeden nebo dva roky. Zdražovat či úplně přestat nabízet by naopak měly fixace dlouhé na sedm, 10 a více let. Tento směr vývoje hypotečních sazeb se dá očekávat i v následujících měsících, a to i z důvodu dalšího očekávaného snížení základních úrokových sazeb ze strany České národní banky,“ uvádí Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select. Do konce roku by podle něho mohly průměrné sazby spadnout na úroveň kolem čtyř procent. Tato číslovka se ale v sazebnících objeví už podstatně dříve.

„Cena zdrojů znatelně poklesla a je to předpoklad poklesu sazeb. Ty začínající čtyřkou očekáváme v nabídce bank v průběhu února,“ soudí hypoteční expert společnosti Broker Trust Libor Vojta Ostatek s tím, že každý následující půlrok pak lze očekávat průměrné snížení sazby hypotéky zhruba o půl procentního bodu. Vývoj takzvaných úrokových swapů odpovídá předpokladům trhu o dalším směřování úroků České národní banky.

„Trh hýří optimismem, pokud jde o konec inflace a rychlé snižování úrokových sazeb,“ zdůrazňuje ekonom banky Creditas Petr Dufek. Kolem 4,5 procenta ročního úroku platily banky podle dat Thomson Reuters ještě v polovině listopadu za to, aby si na trhu obstaraly peníze na poskytování hypoték pro následujících pět let. Do poloviny počátku února se tento úrok propadl na 3,5 procenta. Náklady bank jsou tak přibližně o třiadvacet procent nižší. Sazba hypotéky se přitom všeobecně počítá jako součet hodnot těchto sazeb a marže banky, která obvykle dosahuje kolem půldruhého procenta.

„Swapy výrazně klesaly už posledních pár měsíců a hypotéky už vlastně zlevňovat dávno měly. Bankám se to však nechtělo dělat v takovém tempu, protože si tím zlepšují svoji ziskovost,“ připomíná ekonom poradenské společnosti Partners Martin Mašát. Zlevnění mezibankovních zdrojů se tak začíná razantněji projevovat v bankovních hypotečních cenících až teď. Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného s více než pětinou vlastních úspor z ceny kupované nemovitosti tak při splatnosti hypotéky na rovné čtvrtstoletí v únoru podle Swiss Life Select klesla o 761 na 21 700 korun, tedy o necelých tři a půl procenta.

Analytici zároveň doporučují fixovat hypoteční sazby na kratší období. „V tuto chvíli doporučujeme tří maximálně pětileté fixace podle toho, jaká sazba bude pro klienta výhodnější i s ohledem na budoucí vývoj. S takovým chováním klientů banky počítají a nastavují podle toho své podmínky. Nejkratší sazba na jeden rok se z toho důvodu momentálně nevyplatí,“ radí hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák a zároveň dodává, že by tím ale nemělo být ovlivněno rozhodnutí vzít si hypotéku.

Základním rámcem pro vývoj úrokového klimatu v ekonomice je úroková sazba České národní banky. Ta po více než dvou a půl letech v prosinci snížila úrok ze sedmi na 6,75 procenta, na počátku února pak základní sazbu srazila o další půlku procentního bodu. Trh přitom očekává postupné další snižování sazeb na úrovně kolem čtyř procent v závěru letošního roku.