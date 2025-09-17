Neznámý investor půjčil ČEZ miliardy. Dostal královský úrok, o kterém se střadatelům může jen zdát
Energetický gigant ČEZ má o miliardy korun navíc. Půjčil si je od velkého investora napřímo v rámci soukromé investiční nabídky. Peníze přitom dokázal získat levněji než český stát. Pomohlo, že šlo o půjčku v eurech, ale také to, že jako jeden z mála dluhopisových emitentů v Česku se ČEZ může pochlubit svým ratingem.
Velký investor půjčil další balík tuzemské polostátní energetice. Jde o navýšení obří dluhopisové transakce z loňského roku, kdy si polostátní gigant půjčil sedmnáct miliard korun. Dodatečná půjčka v eurech se ČEZ oproti loňsku vyplatí, díky vývoji na finančních trzích je totiž letos levnější. I tak získá investor do dluhopisů úrok o polovinu převyšující běžnou cifru na spořicích účtech pro obyvatelstvo a podle expertů si jeho evropské protějšky dokážou v eurech půjčit ještě podstatně levněji.
„Nechceme to blíže specifikovat. Bylo to čistě za tržní cenu a do portfolia jediného investora,“ uvádí mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Celkem si domácí energetický lídr půjčil sto milionů eur. Zatímco loni musel investorům za obří europůjčku v objemu sedmi set milionů eur nabídnout roční úrok 4,13 procenta, investoři od té doby značně snížili své požadavky. Papíry, které ČEZ vydá až koncem září, tak ponesou pouze 3,6 procenta ročně. Jméno i kategorii investora si ale energetická firma nechala pro sebe.
