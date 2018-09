ČNB zdraží úvěry pro firmy i domácnosti | E15.cz

Hypotéky a úvěry pro firmy opět zdraží. Důvodem je, že Česká národní banka zvýšila klíčovou úrokovou sazbu z 1,25 na 1,5 procenta. Bylo to třetí zvýšení sazeb po sobě. „Něco takového se naposledy přihodilo na jaře roku 1996,“ uvádí hlavní ekonom Czech Fundu Lukáš Kovanda.

S ukončením růstu sazeb přitom ČNB v nejbližší době nepočítá. „V souladu s prognózou by sazby měly do budoucna jít postupně nahoru ke 2,5 až třem procentům,“ prohlásil guvernér ČNB Jiří Rusnok. Kvůli inflačním tlakům se podle něj nedá vyloučit jedno zvýšení sazeb ještě letos. „Neříkáme, že to bude nutně do konce roku,“ dodal.

V ekonomice končí éra levných peněz, což se projeví v cenách hypoték a dalších úvěrů včetně firemních. Většina bank podle Luboše Svačiny z firmy Golem Finance počítala s tím, že centrální banka sazby zvýší a promítla to již s předstihem do ceny hypoték. Sazby zvýšily Hypoteční banka, Česká spořitelna nebo tento týden Raiffeisenbank. „Utrhne se i zbytek bank, které ceny v minulých týdnech neměnily,“ dodává Svačina.

Zdražování hypotečních úvěrů ale nemusí být skokové. „Česká spořitelna v tuto chvíli ponechá výši úrokových sazeb u hypoték i u spořicích účtů na stávající úrovni,“ konstatuje mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Navíc se trh s hypotékami výrazně ochladí kvůli přísnějším pravidlům pro jejich poskytování, která od října zavádí ČNB. Bankovní domy tak budou chtít podle investičního manažera Finlordu Borise Tomčiaka motivovat klienty, aby si půjčili. „Hypotéky sice budou zdražovat, ale nebude to žádné drama,“ upozorňuje Tomčiak.

Vliv konkurence na cenu půjček přiznávají i banky. „Růst sazeb u úvěrů by se však, vzhledem k silnému konkurenčnímu prostředí, mohl pohybovat kolem deseti bazických bodů (0,1 procentního bodu),“ říká mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. Zdražení úvěrů by tak bylo menší, než zvýšení sazeb České národní banky.

Na vyšší splátky úvěrů se nicméně musejí kromě domácností připravit rovněž firmy. Právě příliš velkého zpřísnění podmínek pro korporátní sféru se ostatně podle Rusnoka obává člen bankovní rady, který hlasoval pro zachování stávajících sazeb. „Znepokojuje ho, že jsme jediná centrální banka široko daleko, která rytmicky a vehementně zvyšuje sazby,“ doplnil guvernér.

Naopak vyšší úročení vkladů se očekávat nedá. Banky mají přebytek peněz v bilancích, což je nenutí zvyšovat úroky.