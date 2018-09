Česká národní banka potřetí v řadě zvýšila úrokové sazby. Realitní firmy bijí na poplach | E15.cz

Bankovní rada České národní banky ve středu na svém zasedání rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta. Jedná se o třetí zvýšení úrokových sazeb na každém ze tří měnových zasedání od června. Na poplach začaly kvůli tomu bít realitní firmy, podle kterých se zvýšení promítne do zvýšení úroků u hypoték víc než dřív.

Česká národní banka zvýšila také lombardní sazbu, a to o 0,25 procentního bodu na 2,5 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada zvýšila o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

Rozhodnutí se podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka opírá o makroekonomickou prognózu ze srpna a vyhodnocení dalších informací, které ČNB od té doby získala. Rada označila rizika pro odhadovaný vývoj ekonomiky v aktuální prognóze jako vyrovnaná a nevýrazná. Nejistotou v odhadovaném vývoji je podle rady nárůst protekcionistických opatření ve světovém obchodě a dění kolem brexitu.

Inflace bude podle guvernéra ve zbytku roku nad dvouprocentním cílem ČNB a následně by se měla snížit ke dvěma procentům. "S tímto výhledem je konzistentní zvyšování úrokových sazeb směrem k jejich neutrální úrovni," uvedl Rusnok. Dodal, že v reálném vyjádření při započtení inflace má ekonomika stále záporné úrokové sazby.

Rusnok: Úrokové sazby můžeme do konce roku zvýšit ještě dvakrát

Důvodem zvýšení sazeb je podle analytiků tuzemský ekonomický vývoj. Výrazně rostou mzdy, koruna je slabší než očekávání a inflace je nad dvouprocentním cílem ČNB „Centrální banku vede k nebývale svižnému postupu snaha zchladit přehřívající se tuzemský trh práce a částečně i trh nemovitostní. Navíc bankéřům vadí stále poměrně slabá koruna, která může být nežádoucím proinflačním činitelem,“ uvedl ještě před rozhodnutím ČNB hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda pro E15.

Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče není postup ČNB obvyklý. "Jde o třetí zvýšení úrokových sazeb ČNB v řadě, což v rámci měnové politiky ve vyspělých ekonomikách momentálně představuje ojedinělou sérii," upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč, podle kterého se zvyšování sazeb neuskutečnilo letos naposledy.

Právě odlišný postup ČNB oproti ostatním byl podle guvernéra Rusnoka důvod, proč pro zvyšování úrokových sazeb nehlasoval jediný ze sedmi členů bankovní rady. "Obavy jednoho z členů rady se dají shrnout do toho, že vnímá, že se prognóza naplňuje, a to zvýšení sazeb předvídá. Ale znepokojuje ho, že jsme jediná centrální banka široko daleko, která rytmicky a vehementně zvyšuje sazby. A zda to nemůže teoreticky vést k příliš velkému zpřísnění měnových podmínek pro ekonomiku," uvedl Rusnok.

Podobného názoru je také hlavní ekonom ING Jakub Seidler. "ČNB dle našeho názoru neřekla se zvyšováním sazeb v letošním roce poslední slovo a učiní tak ještě jednou, a to patrně na příštím jednání začátkem listopadu, kdy bude mít bankovní rada k dispozici novou prognózu," uvedl.

Ekonom Komerční banky Jakub Matějů upozornil, že koruna v prvních momentech na rozhodnutí téměř nereagovala, protože trh již tento krok plně očekával. Po 13. hodině se koruna obchodovala na 25,61 Kč/EUR.

Před posilováním koruny, které by se mohlo dotknout exportérů, varoval ekonom Czech Fund Kovanda na svém Twitteru. "S výjimkou období od 10. do 30. 11. 2001 nebylo v tomto tisíciletí rozpětí mezi základní sazbou České národní banky a Evropské centrální banky nikdy vyšší, než bude od zítřka. Může potenciálně vést k příliš citelnému, z hlediska exportérů až nežádoucímu posilování koruny," napsal Kovanda.

S výjimkou období od 10. do 30. 11. 2001 nebylo v tomto tisíciletí rozpětí mezi základní sazbou České národní banky a Evropské centrální banky nikdy vyšší, než bude od zítřka. Může potenciálně vést k příliš citelnému, z hlediska exportérů až nežádoucímu posilování koruny. pic.twitter.com/FxyTNIH9IF — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) 26. září 2018

Realitní firmy se obávají výraznějšího zvyšování hypotečních úroků než v předchozích měsících. Navíc od pondělka začnou platit přísnější podmínky pro poskytování hypoték. Banky podle doporučení ČNB budou moci půjčovat jen do devítinásobku ročního příjmu žadatele a splátka hypotéky nesmí přesáhnout 45 procent jeho čistého měsíčního příjmu.

"Navýšení se na sazbách se projeví hned od pondělí, protože banky stále nepromítly předchozí navýšení. Banky se snažily před zpřísněním nalákat co nejvíce klientů, což bylo vidět i na sazbách hypoindexu, který rostl jen minimálně," uvedl hypoteční specialista poradenské společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák.

Podle Horňáka se tak vlastní bydlení financované hypotékou zařadí do kategorie luxusního zboží. "Přetrvávající nedostatek nemovitostí k nájemnímu bydlení bude hnát nájmy nahoru. Paradoxně tak sice ČNB ochraňuje klienty před drahými úvěry, ti ale budou bydlet v předražených nájemních bytech," doplnil Horňák.

Podle ředitele realitní společnosti Maxima Reaility Gorana Andonova se zvýšení sazeb projeví více na trhu starších bytů. "Zde hypotéku využívá 70 procent kupujících. Celkový podíl klientů s hypotékou v segmentu novostaveb letos klesl pod polovinu," podotkl.

Ředitel společnosti M&M Finance Michal Pitucha dodal, že z dlouhodobého hlediska jsou hypoteční sazby, které se aktuálně pohybují v průměru kolem 2,5 procenta, stále relativně nízké. "Zdravé úrokové sazby se pohybují mezi třemi až čtyřmi procenty. To, že v loňském roce klesly až na 1,5 procenta, je zcela neobvyklé," uvedl Pitucha.

Majitel firmy RE/MAX 4You Pavel Hassman očekává, že středeční zvýšení sazeb nebude mít na trh větší vliv, než plánované zpřísnění podmínek. "Restrikce ČNB mají vliv již dnes. V některých lokalitách se snížila poptávka, protože lidé mají problém prokázat příjmy a získat vlastní zdroje financování," upozornil Hassman.

Podle provozního ředitele společnosti Fincentrum Reality Martina Fojtíka by se zvýšením sazeb mohly stabilizovat ceny nemovitostí. "Předpokládáme, že se omezí nákupy spekulantů. Pozitivně mohou tento krok pocítit regiony, protože právě tam je dostupnost bydlení nejhorší v historii České republiky. Dopad na velká města jako jsou Praha a Brno neočekáváme. Stále platí, že pokud v Praze hledáte byt, možnosti a příležitosti máte," dodal Fojtík.

Rozhodnutí ČNB kritizoval kritizoval majitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec. "Centrální bankéři jsou největším hrobařem snů o vlastním bydlení (po zablokovaném stavebním procesu), kteří svůj nesmyslný boj s hypotékami ospravedlňují neexistující realitní bublinou a strachem před budoucími problémy bank," napsal Korec na Twitteru.

Naposledy centrální banka zvýšila úrokové sazby na počátku srpna. Základní úroková sazba tehdy stoupla o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta. Guvernér ČNB Jiří Rusnok nedávno uvedl, že by ČNB do konce letošního roku mohla ještě dvakrát zvýšit své úrokové sazby.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.