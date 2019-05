Z miláčka se stal vyděděnec. Světové banky sázejí na pokles koruny, píše Bloomberg | E15.cz

O ztrátě statusu koruny jakožto bezpečného útočiště podle Bloombergu hovoří například hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, podle níž trh s korunou nefunguje patřičným způsobem.

Koruna v těchto dnech oslabuje, ačkoli Česká národní banka (ČNB) minulý týden přikročila k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Některé velké banky, například Raiffeisen Bank International, ING a JPMorgan, teď místo na růst kurzu české měny sázejí na její další pokles, píše Bloomberg.

"V podstatě už po finanční krizi se zastavil do té doby silný trend zpevňování koruny, a to i když pomineme intervenční období. Z pohledu ekonomických fundamentů by koruna měla mít stále prostor dostat se proti euru na silnější hodnoty, ale je to pohled jen z jedné strany. Tou druhou je analýza finančních toků přes hranice, a ta naopak hovoří pro oslabování koruny. Důvodem je velký objem spekulativních peněz, které přitekly zejména v roce 2017 a z velké většiny v koruně stále zůstávají. Pokud by měly odejít, korunu to oslabí," popsal situaci analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Kurz české měny se dnes odpoledne pohyboval kolem 25,73 koruny za euro. Koruna byla od vzniku eura v roce 1999 nejsilnější v září 2008, kdy euro spadlo až na 22,91 korun. Nejslabší pak byla koruna hned v období vzniku eura, kdy byla jednotná evropská měna ke koruně vysoko nad 38,00 korun za aeuro. Po skončení intervencí ČNB proti posilování tuzemské měny, kdy byl kurz u hranice 27,00 korun za euro, byla koruna nejsilnější loni v únoru. Tehdy se dostala až k hranici 25 korun.

Za posledních 12 měsíců byla koruna nejslabší loni v červenci, a to na 26,178 koruny za euro, připomněl analytik Cyrrusu Michal Brožka. Naopak nejsilnější byla loni v září, kdy se kurz dostal až na 25,4 korun za euro. Měnové kurzy jsou podle Brožky z principu velmi proměnlivé a těžko předvídatelné. "Koruna nikdy nebyla bezpečným přístavem v pravém slova smyslu. Byla spíše brána za relativně bezpečnou v rámci svého regionu. A tuto pozici podle mého názoru neztratila," poznamenal.

ČNB v letech 2013 až 2017 držela kurz koruny na uměle nízké úrovni, aby podpořila inflaci a hospodářský růst. Zahraniční investoři v té době masivně nakupovali koruny s vyhlídkou na růst kurzu po skončení intervencí. Ten se skutečně dostavil a česká koruna se v roce 2017 zařadila mezi měny s nejvyšším růstem. Následně však její posilování zastavily obchodní spory a nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie.

Zahraniční investoři se nyní snaží opustit své rozsáhlé sázky na korunu. Tento proces je však pomalý, protože ho komplikuje nedostatek zájemců o koupi české měny, upozorňuje Bloomberg.