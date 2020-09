Munich Re budoucí pandemie nepojistí | E15.cz

„Momentálně vyhodnocujeme, zda v budoucnu nabídneme nové kontrakty, které by zahrnovaly ochranu před pandemiemi,“ cituje agentura Bloomberg Torstena Jeworreka, šéfa zajišťovací divize Munich Re. „Nyní jsme to pozastavili,“ dodal s tím, že životní a zdravotní pojištění bude Munich Re pandemická rizika krýt i nadále.

Zajišťovna v březnu vydala varování před poklesem zisku a zastavila program zpětného odkupu akcií. Odůvodňovala to prudkým růstem pojistných událostí spojených s koronavirem. Nový výhled hospodaření pro letošek nevydala. Jeworrek to vysvětlil tím, že není jasné, co se stane na podzim. „Mohou opět přijít kritické časy, například pokud budou vyhlášeny nové celoplošné karantény,“ řekl.

Munich Re očekává, že většinu pojistných událostí spojených s koronavirem vyřídí ještě letos. „Je to tím, že dotčené smlouvy obvykle mají termín plnění do jednoho roku, a nyní už žádné další zajištění proti pandemii nenabízíme. Současná vlna by tak měla opadnout,“ vysvětlil.

Pandemie vyvolala spory mezi pojišťovnami a jejich klienty. Na veřejnost se dostal například spor producentů připravovaného filmu Hypnotic s Benem Affleckem v hlavní roli a pojišťovnou Chubb National o odškodnění za odklad natáčení pandemii. Soudní pře s pojišťovnami vede i majitel pětice broadwayských divadel, společnost Jujamcyn Theaters.

Banka Lloyd’s v květnu odhadla, že pojišťovnictví kvůli pandemii utrpí letos ztráty kolem 203 miliard dolarů. Lloyd’s navrhuje založení pojistných fondů podporovaných vládami, které by pomáhaly firmy chránit před rizikem pandemií. Munich Re to podporuje.