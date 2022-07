Globální ekonomika má větší potíže, než se čekalo. MMF letos potřetí zhoršil výhled | E15.cz

Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok, slabší růst ale čeká i v roce příštím. Fond v aktualizaci svého jarního výhledu uvedl, že na letošní rok počítá s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 3,2 procenta, což je o 0,4 procentního bodu méně, než předpokládal v dubnové prognóze. Na příští rok počítá se zpomalením tempa na 2,9 procenta, proti jarnímu výhledu je to o sedm desetin procentního bodu méně.

Od ledna je to už potřetí, co měnový fond přistoupil ke zhoršení výhledu. Loni světová ekonomika vzrostla o 6,1 procenta, a výrazně se tak zotavila z poklesu o 3,1 procenta v roce 2020. Tehdy na ni dolehla pandemie způsobená šířením koronaviru. MMF upozornil, že po nepřesvědčivém oživení v loňském roce se letos vývoj zhoršuje. Globální produkce se ve druhém čtvrtletí snížila kvůli poklesu v Číně a v Rusku, zatímco spotřebitelské výdaje ve Spojených státech zaostaly za očekáváním.

Světovou ekonomiku oslabenou pandemií zasáhlo několik šoků. Patří k nim vysoká inflace ve světě, zejména v USA a v hlavních evropských ekonomikách, která vyvolala zpřísnění měnové politiky. Dalším šokem bylo nad očekávání výrazné zpomalení hospodářského růstu v Číně kvůli epidemii nemoci covid-19 a omezením pohybu souvisejícím se snahou zastavit šíření této nemoci. Negativním faktorem jsou i dopady války na Ukrajině.

Základní projekce vychází z předpokladů, že už se dál nesníží tok zemního plynu z Ruska do zbytku Evropy, dlouhodobá inflační očekávání zůstanou stabilní a nedojde k nečekaným výkyvům na světových finančních trzích. Existuje ale značné riziko, že se některé, nebo i všechny tyto základní předpoklady nenaplní, varoval MMF. V posledních měsících se zvýšila míra ekonomické nejistoty a obavy z blížící se recese. Odhady pravděpodobnosti recese jsou také vyšší, a proto hrozí, že současný výhled se může ještě zhoršit.

MMF vyjmenoval řadu rizik, která by mohla zhoršit současný výhled. Patří mezi ně náhlé zastavení dovozu plynu z Ruska do Evropy kvůli válce na Ukrajině či obtížnější snižování inflace. Zvýšení úrokových sazeb by mohlo vyvolat dluhové potíže v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách. Hrozí také obnovení ohnisek výskytu nemoci covidu-19 a koronavirových omezení či další eskalace krize v sektoru nemovitostí v Číně.