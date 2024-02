Novou pozici ředitele pro vnější vztahy strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group obsadí bývalý vicepremiér a ministr vnitra a také někdejší předseda ČSSD Jan Hamáček. Pětačtyřicetiletý manažer se po odchodu z politiku obrannému průmyslu věnuje už několik let. Působí jako viceprezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a je místopředsedou Sekce obranného průmyslu Hospodářské komory ČR. Podle jeho slov bude jednou z hlavních náplní nové pozice i kontakt s vládou a poslanci a sledování i připomínkování legislativy, která může obranný průmysl ovlivnit.

Hamáček bude ve skupině CSG zastřešovat vztahy s oborovými asociacemi i s vládními institucemi, účast v podnikatelských delegacích nebo monitoring regulace a legislativy ve vztahu k oborům, v nichž její firmy působí. I po svém konci v politice v minulých letech pravidelně docházel do sněmovny, kde se účastnil jednání s poslanci právě o obraně a bezpečnosti. „Logicky i z titulu svých funkcí v oborových asociacích se pravidelně setkávám s lidmi z ministerstva obrany,“ řekl e15 Hamáček.

Místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti David Chour uvedl, že je třeba, aby oblast vnějších vztahů CSG zastřešil „specializovaný manažer“, kterým je nově od února je právě Hamáček. CSG má výrobní společnosti na třech kontinentech a vyváží své produkty do celého světa, současně pracuje na akvizičních příležitostech zejména v Evropě a USA.

„Jsme rádi, že se nám podařilo do týmu získat osobnost s obrovskými zkušenostmi v české i zahraniční politice, která disponuje jak znalostmi průmyslu, tak vynikajícími vztahy s veřejným sektorem,“ sdělil Chour.

Hamáček poznamenal, že s CSG už určitou dobu spolupracoval z titulu svých funkcí v oborových asociacích obranného průmyslu a také jako konzultant. „Bylo fascinující sledovat přerod CSG v globálního hráče, který získává do svého portfolia významné společnosti v Itálii, Španělsku či USA. Jsem hrdý na to, že se stávám součástí týmu CSG a můžu jí pomáhat v dalším rozvoji,“ řekl bývalý ministr vnitra. „Vzhledem k tomu, že CSG je nyní globální společností, i mé aktivity budou zčásti směřovat do zahraničí,“ doplnil pro e15.

Obranný rozpočet letos po dlouhých letech dosáhne dvou procent HDP. Celkem chce stát proinvestovat bezmála 160 miliard korun. Kvůli válce na Ukrajině momentálně brojí i celá Evropa a Strnadova skupina toho chce využít. V prvním roce války předloni stoupil meziročně hrubý provozní zisk (EBITDA) skupiny na více než dvojnásobek na 5,62 miliardy korun. Tržby skupiny podle konsolidovaných výsledků předloni vzrostly o tři čtvrtiny na bezmála 25 miliard korun. CSG je dnes jednou z největších českých firem s více než 10 tisíci zaměstnanci a vzhledem k regulovanému byznysu se zbraněmi také s velkým vlivem na exekutivu i legislativu.

CSG prochází také rychlou expanzí do světa. Má výrobní podniky nejen v Česku, ale i na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA. Její firmy působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu a vyrábějí zbraně, munici či speciální vozidla. Členem holdingu je i kopřivnická automobilka Tatra Trucks či výrobce radarů Eldis. Obě firmy dodávají české armádě.