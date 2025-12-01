Neříkáme ‚nehrajte‘, ale ‚hrajte s rozumem‘. Jen tak může náš byznys fungovat dlouhodobě, říká Kateřina Muráni ze Sazky
- Zodpovědné hraní je chytrá kombinace prevence, detekce a zásahů, díky nimž zůstává hraní bezpečnou zábavou.
- Stále důležitější roli v tom hraje online prostředí, kde se snadno šíří nelegální hazard, upozorňuje v e15 Castu Kateřina Muráni, brand manažerka zodpovědného hraní ve společnosti Sazka ze skupiny Allwyn.
- Nezákonné hraní bylo také hlavním tématem letošního Týdne zodpovědného hraní pořádaného Institutem pro regulaci hazardních her.
Nelegální platformy dnes využívají vizuály, loga nebo marketingové techniky, které se snaží napodobit oficiální komunikaci známých firem. Podle Kateřiny Muráni je problémem zejména rychlost, s jakou dokáží vznikat nové kopie. „Než nahlásíme jeden nelegální web, objeví se několik dalších,“ popisuje. Rizika jsou přitom zřejmá: kromě zneužití platebních údajů i problémy s výplatou případné výhry.
S rostoucí digitalizací ale přichází i pozitivní efekt – přesnější data o hraní. Sazka dnes využívá modely, které umí odhalit neobvyklé změny v chování zákazníka. Do třídění desetitisíců emailů, chatů a přepisů hovorů nasadila umělou inteligenci. Ta vyhledá podezřelé komunikace, ale konečné vyhodnocení vždy dělá člověk. „Technologie nám pomáhají rychlostí, ale rozhodování necháváme na specialistech,“ říká Muráni.
Když zavolá Sazka
Pokud systém vyhodnotí, že se zákazník začíná chovat rizikově, přichází na řadu cílená intervence. Může jít o jednoduché upozornění, doporučení nastavit limity, nebo i telefonát odborníka z kontaktního centra. Reakce podle Muráni bývají převážně pozitivní – překvapení vystřídá úleva, že se firma skutečně zajímá o to, aby si zákazník hru udržel pod kontrolou. Někteří hráči se dokonce ozývají sami nebo volají lidé z jejich okolí.
Prevence stojí na dlouhodobé osvětě, ale i na spolupráci s experty – například s adiktology z organizace Podané ruce, která provozuje linku pomoci dostupnou 24/7. Do prevence patří také důsledné kontroly na prodejních místech nebo každoroční mezinárodní kampaň upozorňující, že losy nepatří do rukou osobám mladším 18 let.
Jak na generaci Z?
Díky začlenění do skupiny Allwyn čerpá Sazka i zahraniční know-how. Inspirací jsou mimo jiné projekty zaměřené na generaci Z, pro kterou je typická vysoká aktivita online. I proto směřuje část kampaní na sociální sítě a využívá jazyk i vizuální styl, který mladší publikum běžně používá. Úspěch slaví například krátká videa propojující téma bezpečnosti s partnerstvím skupiny Allwyn se závodním týmem Formule 1 McLaren F1 Team.
Praktickou součástí zodpovědného hraní jsou také nástroje dostupné přímo v hráčském účtu. Vedle finančních a časových limitů jde o přehled herní historie nebo o takzvaný panic button, díky kterému si hráči mohou na určitou dobu zablokovat přístup. Častým scénářem je pauza po velké výhře, kdy si hráči vědomě brání impulzivnímu návratu do hry.
Hrajte s rozumem
Zodpovědné hraní není podle Muráni o omezování, ale o dlouhodobé udržitelnosti. „Neříkáme ‚nehrajte‘, ale ‚hrajte s rozumem‘. Jen tak může byznys fungovat dlouhodobě,“ vysvětluje. I proto společnost pracuje s etickým kodexem, omezuje typy reklam, nepoužívá influencery k nabádání k registraci a nepoužívá reklamy například v prostředcích MHD, kde se pohybují mladiství.
V dalších měsících chce Sazka posílit především prevenci. Chystá novou online kampaň zaměřenou na dostupné nástroje sebekontroly a rozšiřuje spolupráci s odborníky. Zároveň pokračuje vývoj celotržního detekčního modelu, na kterém se podílejí i ostatní legální provozovatelé v Česku.