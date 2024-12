Takto vysoká suma během debutového víkendu znamená pro Disneyho polynéský animák přepsání předchozího rekordu. Ten v minulosti držely filmy Ledové království II (124 milionů dolarů v roce 2019) a Hunger Games: Vražedná pomsta (109 milionů dolarů v roce 2013).Současný rekord, který Odvážná Vaiana 2 překonala, pak od loňského roku patřil snímku Super Mario Bros. ve filmu studia Universal, který přinesl svým tvůrcům 204 milionů dolarů.

„Tento okamžik si zaslouží oslavu,“ řekl k historickému víkendu Alan Bergman, spolupředseda Disney Entertainment. „Jsme vděčni všem divákům a fanouškům, kteří přispěli k tomu, že tento debut překonal všechny rekordy,“ dodal. Disney tak letos pokračuje v úspěšné šňůře. Odvážná Vaiana 2 zaznamenala nejlepší otevírací víkend, filmy od Disneyho jsou ale za letošek i na druhém a třetím místě: Jde o snímky V hlavě 2 a Deadpool & Wolverine.

VIDEO:Trailer k filmu Odvážná Vaiana 2

Trailer z filmu Odvážná Vaiana 2. • Disney

Na rekordním víkendu se výrazně podílela i muzikálová adaptace Čarodějka od Universalu (117,5 milionu dolarů) a pokračování historického dramatu Gladiátor II studia Paramount, který by měl napravit pošramocenou pověst režiséra Ridleyho Scotta. Ten má za sebou celou řadu komerčních výbuchů.

Ideální kombinace na Den díkůvzdání

Podle odborníků stojí za rekordním prodlouženým víkendem především dobrá kombinace všech tří úspěšných snímků. „Trojice Odvážná Vaiana 2, Čarodějka a Gladiátor II je přesně tím, co průmysl potřeboval, aby oživil tradici velkých premiér,“ řekl analytik společnosti Fandango a zakladatel Box Office Theory Shawn Robbins pro CNBC. „Tento rok je zcela výjimečný díky silné nabídce, která dokáže oslovit široké publikum,“ dodal Robbins.

Díkůvzdání bylo tradičně klíčovým obdobím pro americký filmový průmysl, v postpandemické éře se ale dosud nedařilo navázat na předchozí úspěchy. To se teď změnilo: Letos se poprvé od roku 2019 podařilo překročit hranici 200 milionů dolarů. I díky tomu jsou filmová studia optimistická.

„Díkůvzdání je pro filmový průmysl pravděpodobně to nejdůležitější období, protože díky němu startuje závěrečný sprint k celoročním tržbám,“ řekl analytik společnosti Comscore Paul Dergarabedian. Podle něj letošní úspěch výrazně překonal očekávání a ukázal, že kina mají i navzdory konkurenci v podobě streamovacích služeb pořád sílu přitáhnout masové publikum.

I díky rekordnímu Díkůvzdání to teď vypadá, že rok 2024 bude jedním z nejúspěšnějších let za poslední dekádu. Jeho závěrečná bilance navíc určí strategii velkých filmových studií do dalších let.

Nejúspěšnější filmy v kinech v USA za rok 2024 (v amerických dolarech)

Pořadí Název Tržby 1. V hlavě 2 652 980 194 2. Deadpool & Wolverine 636 745 858 3. Já, padouch 4 361 004 205 4. Beetlejuice Beetlejuice 294 097 060 5. Duna: Část druhá 282 144 358 6. Twisters 267 762 265 7. Čarodějnice 262 425 510 8. Odvážná Vaiana 2 221 000 000 9. Godzilla × Kong: Nové impérium 196 350 016 10. Kung Fu Panda 4 193 590 620

Zdroj: Box Office Mojo