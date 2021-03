Intel dohání ujíždějící vlak. Technologické firmy vyrazily vlastní cestou | E15.cz

Americký polovodičový lídr Intel v posledních letech zvolna přichází o výlučné postavení na trhu s čipy. Amazon, Microsoft i Apple se vrhly na vlastní výzkum procesorů, aby se zbavily závislosti na Intelu. Ten teď chce ztráty dohnat, slíbil nové továrny v Arizoně, outsourcing výrobních kapacit i výkonnější produkty. Na svém prvním vystoupení to oznámil nový šéf společnosti Pat Gelsinger.

Dvacet miliard dolarů investuje Intel během následujících tří let do výstavby dvou továren v Arizoně. Reaguje tak na zvyšující se poptávku po výrobních kapacitách. Založí také samostatnou jednotku Intel Foundry Services, jejímž prostřednictvím bude výrobní kapacity nabízet ostatním společnostem pro vlastní produkci.

„Intel je zpět,“ prohlásil sebevědomě Gelsinger. Mezi zákazníky by podle něho mohla být i společnost Apple, na kterou Intel ještě minulý měsíc útočil ve svých reklamách kvůli ukončení dlouholeté spolupráce.

Only a PC offers tablet mode, touch screen and stylus capabilities in a single device. #GoPC — Intel (@intel) February 2, 2021

Výrobce iPhonů se v souladu se svou strategií odpoutal od závislosti na ostatních producentech, aby dosáhl vyšší integrace vlastních produktů a lepšího řízení výroby. Apple loni oznámil dokončení vývoje čipu M1, díky kterému mají nové Macy větší výdrž a vyšší výkon. Zařízení iPhone a iPod už ostatně v minulosti běžela na čipech Applu, jejichž vývoj začal v roce 2007.

Podobnou cestou se vydal Amazon, který v roce 2015 koupil za 350 milionů dolarů malý izraelský start-up Annapurna Labs zaměřený na vývoj čipů. Modely čipů Graviton a Graviton2 zatím fungují v datacentrech Amazonu AWS. Zajišťují vyšší výkon, a tím i levnější provoz cloudových služeb. Dosud ale Amazon dává zákazníkům na vybranou, zda chtějí své cloudy provozovat na technologii Amazonu, Intelu či AMD.

Cestu Amazonu a Applu následuje Microsoft. Stejně jako ostatní dvě společnosti sází na technologii procesorů ARM původně využívaných v mobilních zařízeních. Novou technologii zamýšlí využít ve svých serverech v datových centrech i v uživatelských zařízeních. V oboru cloudových služeb je největším konkurentem Amazonu Microsoft Azure.

Datová centra představují významné odběratele procesorů a jejich význam bude v blízké budoucnosti růst. Počet datových center se bude prudce zvyšovat a na významu budou nabývat s rozvojem 5G sítí, umělé inteligence nebo samořiditelných automobilů. Už za čtyři roky mají datová centra spotřebovávat až 15 procent světové elektrické energie. Pro jejich provozovatele proto bude důležité, aby servery pracovaly co nejefektivněji.

To, že si technologická firma může dovolit vývoj vlastního nového čipu, je podle agentury Bloomberg důkazem, že se svět v posledních letech změnil. V minulosti dodavatelům tak sofistikovaných výrobků, jakými jsou procesory pro servery, nikdy nehrozilo, že by si datová centra mohla dovolit investovat stamiliony dolarů do vývoje nových technologií.

Amazon a spol. si to však díky efektivnímu fungování a vysokým ziskům dovolit mohou. Vývoj vlastních čipů sice podle odborníků stojí miliardy dolarů, ale obdobnou částku mohou následně ušetřit. Například u Applu by měl vlastní procesor každoročně ušetřit přes dvě miliardy dolarů, odhaduje bývalý viceprezident IBM Sumit Gupta.

Intel tak se svým záměrem vydobýt zpět někdejší postavení na trhu čelí velmi silné výzvě. Potenciální zákazníky chce zaujmout i místem výroby: továrny hodlá stavět výhradně v Evropě a ve Spojených státech. V souvislosti s globální pandemií tak chce využít poptávky veřejnosti zbavit se závislosti na výrobních kapacitách jihovýchodní Asie. A posila navíc: Intel spojí své síly se společností IBM, která zaměstnává přední odborníky na vývoj nových čipů.