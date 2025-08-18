Jablotron loni vyplatil zaměstnancům část zisku, i přes pokles tržeb investoval
Jabloneckému výrobci zabezpečovací techniky Jablotron, který se do letoška jmenoval Jablotron Alarms, loni mírně klesly tržby i zisk. Obrat firmy přesáhl 1,33 miliardy korun při zisku po zdanění skoro 261 milionů. V roce 2023 tržby Jablotronu činily 1,41 miliardy a zisk se blížil k 298 milionům korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.
Jablotron je vlajkovou společností holdingu Jablotron Group, jenž čítá 13 firem a nadaci. „Byl to celkem úspěšný rok, ten trh je hodně konzervativní, pokroky jsou pomalé,“ řekl majitel holdingu Dalibor Dědek.
Holding zaměstnává přes 600 lidí a už čtvrtým rokem desetinu ze svého zisku dává zaměstnancům na investiční účty. Jde o benefit k jejich platu. „Rozdělujeme ho mezi všechny rovným dílem,“ uvedl Dědek. Zaměstnanci, kteří v Jablotronu pracují déle než pět let, si peníze z investičního fondu mohli vybrat už loni, tedy po třech letech spoření. „Asi polovina zaměstnanců si tam ty peníze nechala. Příští rok tam budou mít zůstatek už kolem půl milionu korun,“ dodal Dědek.
Zisk ze zahraničí
Jablotron zhruba dvě třetiny svých loňských tržeb získal ze zahraničí. Zabezpečovací a komunikační systémy dodává do 70 zemí světa, zejména do zemí Evropské unie, Středního východu, severní Afriky, Asie a Jižní Ameriky.
I přes meziroční pokles tržeb společnost pokračovala v rozsáhlých investicích. Největší pozornost věnovala vývoji poplachových systémů řady JA-100 a související cloudové infrastruktury, která má zajistit jejich dlouhodobou stabilitu. Investice směřovaly také do vybavení vývojových pracovišť a podpory veřejně prospěšných aktivit prostřednictvím Nadace Jablotron. Na konci loňského roku zaměstnával Jablotron 174 pracovníků, o 12 více než o rok dříve.
I nadále chce firma pracovat na inovacích a rozšiřování sortimentu. „V souvislosti s tím je a bude kladen důraz na další zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nákup moderní technologie a spolupráci se špičkovými odbornými pracovišti,“ uvedl Dědek ve výroční zprávě.
Právě dividendy od Jablotronu tvořily loni podstatnou část příjmů mateřské firmy holdingu, Jablotronu Group. Vyplaceno bylo podle údajů v obchodním rejstříku 450 milionů korun. Celkový obrat mateřské firmy přesáhl 592 milionů korun, dosáhla zisku 588 milionů.
Jejím druhým podstatným příjmem byly dividendy od Jablotron Security, která primárně poskytuje služby bezpečnostního centra, takzvané tísňové linky Jablotron. Její tržby loni podle údajů v obchodním rejstříku přesáhly 585 milionů při zisku po zdanění 136 milionů. Meziročně tak tržby vzrostly o 43 milionů korun a zisk o osm milionů. Stoupl i počet zaměstnanců, a to o šest na 119.