Jak přežít posváteční krizi v práci. Nežeňte se, radí manažeři | E15.cz

Vstávejte dříve

Může to znít nelogicky, ale pokud budete vstávat dříve než obvykle, dá vám to více prostoru na to zapadnout zpět do pracovního rozvrhu a zmírnit obavy, které můžete pociťovat z návratu do práce.

Šéf HR firmy Assistantly Laith Masarweh doporučuje zahájit den svižnou procházkou nebo během, případně jiným kratším cvičením, což pomůže nastartovat hlavu. A pokud ranní cvičení není nic pro vás, doporučuje Masarweh pětiminutovou meditaci nebo dechové cvičení. Zklidníte tak mysl a spustíte uvolňování endorfinů.

Nastavte si realistická očekávání

Značná část mizerie, kterou mohou lidé pociťovat při návratu do práce po svátcích, pramení z hory nepřečtených e-mailů a tlaku na to všechno dohnat, říká Jâlie Cohenová, viceprezidentka globální HR společnosti Adecco Group.

Podle ní je proto třeba si na první novoroční týden nastavit s nadřízenými a kolegy jasná očekávání a stanovit, jaké povinnosti mají prioritu a kolika schůzek se lze realisticky zúčastnit, aniž byste se „vyšťavili“.

„Právě se vracíme z dovolené, nikdo by neměl očekávat, že už jste přečetli všechny e-maily a vyřešili všechny problémy, které se mohly na konci roku vynořit,“ dodává Cohenová. „Určitě pomůže, když budete mluvit o tom, na čem pracujete a co se vám nakupilo, protože potom lidé přesně vědí, co od vás mohou očekávat.“

Najděte si čas na zábavu

Přestože je potřeba být po svátcích produktivní, začátek roku by pořád měl být příležitostí k oslavě. „Pro mne je i v práci začátek roku magický,“ říká André Heinz, personální manažer softwarové společnosti Celonis. „Snažím se toto nadšení usměrňovat prostřednictvím společných aktivit, jako je večeře nebo jiná příležitost, kdy můžeme debatovat o tom, co leží před námi a jak jsme nadšení z nového roku,“ popisuje. Pokud máte v kalendáři událost, na kterou se můžete těšit, jako je právě večeře nebo popovídání u kávy, návrat do práce to usnadňuje, říká Heinz.

A pokud vše selže, dejte na své pocity. „Pokud zjistíte, že se opravdu děsíte návratu do práce, možná nastal čas na to zvážit kariérní změnu. Je normální být rozhozený, když prázdniny skončí, ale pokud nedokážete cítit vůbec žádnou chuť k návratu do zaměstnání, může to být známkou toho, že současná práce pro vás není ta pravá,“ uzavírá Masarweh.

Z(a)tracená čísla: Tortura české výplatnice