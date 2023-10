Diskuze: Jak se vyhnout krachu při investici do firemních dluhopisů? | e15.cz

Fenomén firemních dluhopisů je v paměti mnohých českých investorů zapsán krvavým písmem. Jen desítka největších průšvihů v posledních několika letech připravila tuzemské investory o zhruba dvacet miliard korun. Spousta případů dokonce ani nemusela vejít ve známost, jelikož menší emise do milionu eur byly a jsou prakticky neviditelné. V řadě případů přitom drobným investorům zbyly doslova jen oči pro pláč, protože ze svých vkladů nedostali jednoduše vůbec nic.

Diskuze začíná v 18:00 na profilu e15 na sociální síti X. Diskutovat budou experti na firemní dluhopisy Martin Dočekal z portálu Dluhopisar.cz a Jan Topinka, partner advokátní kanceláře Havel & Partners. Moderace se zhostí redakční expert na investice Jaroslav Bukovský.

Tolik pohled do zpětného zrcátka. Současní investoři, kteří mají to štěstí, že své úspory stále ještě mají, se ovšem přirozeně dívají vpřed. Trh firemních bondů přitom letos nabral ďábelskou rychlost. Jen od ledna do srpna se o přízeň investorských peněz v Česku utkaly více než dvě stovky emisí firemních bondů, skrze které emitenti vyrazili na trh až pro takřka 37 miliard korun. Klíčovou otázkou investorů přitom bylo a především bude, jak se poučit z fatálních chyb svých neúspěšných předchůdců.

🎙️ Připojte se k nám ve čtvrtek 5. října od 18:00!@JeryBuk se bude s Martinem Dočekalem z Dluhopisáře a Janem Topinkou z Havel & Partners bavit o trendech a hrozbách na českém trhu firemních dluhopisů.



Jak podle nich předejít katastrofě? 👇https://t.co/vUhHzqyQn4 — e15news (@e15news) October 3, 2023

Jaká rizika hrozí dluhopisovým investorům dneška a jak se vyhnout pastem na peníze? O tom bude dnešní diskuse e15 na Spaces na sociální sítu X, které se zúčastní experti na firemní dluhopisy Martin Dočekal z portálu Dluhopisar.cz a Jan Topinka, partner advokátní kanceláře Havel & Partners.